Galatasaray, futbolcu Rafael Leao'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanan yıldız oyuncu İstanbul'a ulaştı. Leao'nun, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Sarı-kırmızılı ekibe katılmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduğunu belirten Leao, transferin arka planına dair bilgiler verdi. Sürecin haziran ayından bu yana devam ettiğini aktaran oyuncu, George Gardi'nin yanı sıra Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun bu imza için yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

ASTON VILLA YERİNE NEDEN GALATASARAY?

Açıklamalarında kulübün geçmişine ve taraftar yapısına dikkat çeken yıldız isim, Galatasaray'ı uzun yıllardır takip ettiğini vurguladı. Geçmişte Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi isimlerin de bu formayı giydiğini hatırlatan Leao, İngiliz ekibi Aston Villa'dan gelen teklifi Galatasaray için geri çevirdiğini açıkladı.

OSIMHEN İLE YENİDEN BULUŞMA

Takımın bir diğer önemli ismi Victor Osimhen ile yakın arkadaş olduklarını belirten oyuncu, bu durumun saha içi uyumlarını artıracağına işaret etti. Leao, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen ile birlikte başarılı işlere imza atacaklarını ifade ederek, taraftara mutluluk yaşatmak için bir an önce sahaya çıkmak istediğini sözlerine ekledi.