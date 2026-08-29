Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yürütülen 'Gelenekten Geleceğe' projesi kapsamında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Yağlı Güreş Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçiler, rehberler eşliğinde gerçekleştirdikleri turda Türk yağlı güreş kültürüne ait ekipmanları ve önemli pehlivanların çok dilli biyografilerini inceledi. Yerel kaynakların aktardığına göre, müze gezisinin ardından turistler için cazgır sunumuyla özel bir gösteri düzenlendi. Bu etkinlikte peşrev çekme, kispet giyme ve yağlanma gibi geleneksel ritüeller uygulamalı olarak tanıtıldı.

AHMET TAŞÇI'NIN KEMERİ SERGİLENİYOR

Müze koleksiyonunda öne çıkan eserlerden biri, başpehlivan Ahmet Taşçı'ya ait özel işlemeli kemer oldu. UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan söz konusu kemer, 2011 yılındaki 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Taşçı'ya takdim edilmişti.

KÜLTÜREL MİRAS TURİZM ROTASINDA NASIL YER BULUYOR?

Geleneksel ata sporlarının turizm faaliyetlerine entegre edilmesi, yerel kültürel mirasın uluslararası düzeyde bilinirliğini artırıyor. Proje çerçevesinde Korkuteli'nde ağırlanan turist kafilesi, 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni de özel tribünden takip ederek başpehlivanlık mücadelelerine doğrudan tanıklık edecek.