ABD ordusu, bir savaş uçağının daha eğitim görevi sırasında kaza yapmasıyla gündeme geldi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında Washington yakınlarındaki ormanlık bir bölgeye düştü.

Kaza sonrası pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre kaza yapan savaş uçağı, California eyaletinde bulunan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu filoya bağlıydı. Eğitim görevi sırasında meydana gelen kazada uçağın Washington yakınlarındaki yoğun ağaçlık alana düştüğü belirtildi.

Uçağın yere çarpmasının ardından bölgede yangın çıktı. Olası bir orman yangınının büyümesini önlemek amacıyla çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi bölgeye yönlendirildi.

PİLOT FIRTALMA KOLTUĞUYLA KURTULDU

Yetkililer, pilotun kaza sırasında acil tahliye sistemini kullanarak uçaktan ayrıldığını açıkladı. Fırlatma koltuğu sayesinde hayatta kalan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunan pilot, detaylı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

PENTAGON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olayla ilgili inceleme başlattı. Uzman ekipler, savaş uçağının düşmesine neden olan teknik veya operasyonel faktörleri araştırıyor.

İlk aşamada enkaz bölgesinde güvenlik çemberi oluşturulurken, uçuş kayıtları ve bakım geçmişi de incelemeye alındı.

F/A-18 SUPER HORNET ABD'NİN ANA GÜÇLERİNDEN BİRİ

ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri tarafından aktif olarak kullanılan F/A-18 Super Hornet, çok amaçlı savaş uçağı olarak görev yapıyor. Hava-hava ve hava-yer operasyonlarında kullanılan platform, modern aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

ABD'nin en önemli hava unsurlarından biri olarak gösterilen Super Hornet'ler, uzun yıllardır birçok uluslararası operasyonda görev alıyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşeceğini belirtti. İlk bulgular kamuoyuyla paylaşılmazken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından detaylı rapor hazırlanacağı ifade edildi.

ABD ordusunda son yıllarda yaşanan askeri hava aracı kazaları, uçuş güvenliği ve bakım süreçlerini yeniden gündeme getiriyor.