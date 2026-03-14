ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının mali tablosuna ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Haberde yer alan bilgilere göre, operasyonların ilk 14 gününde ABD’nin kaybettiği askeri ekipmanın toplam değerinin yaklaşık 3,84 milyar dolar olduğu belirtildi.

KAYIP KALEMİ: RADAR, UÇAK VE İHA’LAR

Aktarılanlara göre kayıp listesinde radar sistemleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) gibi kritik unsurlar bulunuyor. Söz konusu kaybın, operasyonun daha ilk iki haftasında ortaya çıkması, çatışmanın mali yükünü yeniden tartışmaya açtı.

Bölgedeki gerilim ve askeri hareketlilik, küresel gündemin yanı sıra Türkiye’de ve Alanya’da da yakından takip ediliyor. Haberde paylaşılan rakam, çatışmaların ekonomik boyutunun kısa sürede ne kadar büyüyebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.