Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’le yaşanabilecek bir çatışmanın kısa vadeyle sınırlı kalmayabileceğini belirterek, Hizbullah’ın uzun sürecek bir mücadele senaryosuna göre hazırlandığını söyledi.

AÇIKLAMANIN ODAĞI

Kasım'ın açıklamasında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı kendisini "uzun sürecek çatışmalar" için hazırladığı vurgusu öne çıktı. Kasım'ın mesajı, bölgede tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde tarafların pozisyonlarını sertleştiren açıklamalar zincirine yeni bir halka olarak değerlendiriliyor.