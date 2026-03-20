ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerine askeri eskort sağlama hazırlığı, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Haberde yer alan bilgilere göre planın en kritik zayıf noktası, İran’ın “asimetrik saldırı” kapasitesinin oluşturduğu risk.

RİSKİN KAYNAĞI: ASİMETRİK SALDIRI KAPASİTESİ

Askeri çevreler, Hürmüz gibi dar ve stratejik bir geçitte tankerleri korumaya dönük bir eskort düzeninin, İran’ın asimetrik hamlelerine karşı kırılgan kalabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle operasyonun sahada beklenenden daha yüksek güvenlik riski barındırdığı vurgulanıyor.

ŞARTLAR UYGUN MU?

Haberde aktarılan değerlendirmelere göre bazı askeri yetkililer, mevcut koşulların böyle bir eskort operasyonunu yürütmek için henüz elverişli olmadığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, planın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olduğu için Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da yakından izleniyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, enerji ve deniz taşımacılığı başta olmak üzere geniş bir alanda dikkatle takip ediliyor.