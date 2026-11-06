Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans alınan Hollanda merkezli TTF'de fiyatlar sert bir düşüş kaydetti. Geçtiğimiz cuma gününü megavatsaat başına 103,94 avrodan kapatan aralık vadeli kontratlar, yüzde 15,5 oranında değer kaybederek 87,87 avroya kadar geriledi. Bu keskin düşüşte Orta Doğu'da artan diplomatik çözüm umutları başrolü oynadı.

Özellikle Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi düşürmek için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri piyasalara olumlu yansıdı. ABD merkezli Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katar tarafından hazırlanan taslak anlaşma ile tarafların karşılıklı güven artırıcı adımlar atması hedefleniyor. Katarlı yetkililerin Beyaz Saray ve İran heyetleriyle görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

AVRUPA'NIN DEPOLARINDA DOLULUK YÜZDE 73,75

Diplomatik gelişmeler fiyatları aşağı çekse de, Avrupa kıtası için enerji arzı konusundaki endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Gas Infrastructure Europe tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 73,75 seviyesinde kaldı. Bu oranın mevsimsel ortalamaların gerisinde seyretmesi, kış ayları öncesinde piyasadaki en büyük risk faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜ KALICI OLACAK MI?

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmalar, Avrupa'nın mevcut doğal gaz stoklarına olan bağımlılığını artırıyor. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Orta Doğu'daki sevkiyat aksamaları da bu tabloyu zorlaştırıyor. Kış sezonu yaklaşırken Asya ülkelerinin spot piyasadan LNG alımlarını hızlandırması, tedarik rekabetini büyüterek fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü bir baskı oluşturma potansiyeli taşıyor.