ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan verilere göre, ekim ayında tarım dışı istihdam 165 bin kişi artarak piyasa tahminlerinin belirgin şekilde üzerine çıktı. Dow Jones ekonomist anketinde 59 binlik bir artış öngörülürken, gerçekleşen rakam beklentileri 106 bin kişi aşmış oldu.

İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm, geçmiş aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlarla da desteklendi. Ağustos ayı istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayı verisi ise 29 binden 60 bine yükseltildi. Böylece iki aylık toplam istihdam artışı daha önce açıklanandan 84 bin kişi daha yüksek gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,2'lik beklentiye karşın yüzde 4,1 seviyesinde kaydedildi.

SEKTÖREL BÜYÜME VE SAATLİK ÜCRETLER

İstihdam artışında başı çeken profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe 70 bin yeni iş yaratıldı. Bunu 42 bin kişiyle sağlık, 25 bin kişiyle ulaştırma ve depolama, 19 bin kişiyle imalat sanayisi izledi. Özel sektörde tarım dışı çalışanların ortalama saatlik kazancı ekim ayında 14 sent artarak 38 dolara ulaştı. Saatlik ücretlerdeki yıllık artış ise yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

GÜÇLÜ VERİ PİYASALARI NASIL ETKİLER?

İstihdamın beklentilerin çok üzerinde gelmesi ve saatlik ücretlerdeki artış eğilimi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim hızını yavaşlatabileceği şeklinde yorumlanıyor. İş gücü piyasasının soğumadığına işaret eden bu tablo, küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesine ve altın gibi emtialarda fiyatlamaların yeniden şekillenmesine zemin hazırlayabilecek temel makroekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

Öte yandan, iş gücüne katılım oranı yüzde 61,9 ile yatay seyrederken, ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısı 339 bin kişi artarak 4,8 milyona ulaştı. Uzun süreli işsiz sayısı ise 2 milyon kişi seviyesinde kalarak toplam işsizlerin yüzde 27,6'sını oluşturdu.