ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) açıkladığı verilere göre, ülkede ekim ayı tarım dışı istihdamı 165 bin kişi artarak 59 binlik piyasa beklentisini ciddi oranda aştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 olan tahminlerin aksine yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Beklentilerin çok üzerinde gelen bu verilerin ardından dolar, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hızla değer kazandı.

DOLAR ENDEKSİ VE PARİTELERDE SON DURUM NE?

İstihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksi (DXY) yükseliş ivmesini artırarak 102,17 seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda euro/dolar paritesi 1,1148'e, sterlin/dolar paritesi ise 1,3375 seviyesine geriledi. Öte yandan, doların değer kazanmasıyla dolar/yen paritesi 158,51 seviyesine kadar çıktı.

TAHVİL PİYASALARINA ETKİSİ NASIL OLDU?

Güçlü istihdam tablosu, küresel piyasalarda para politikasına yönelik faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtı. Bu durum tahvil piyasalarına doğrudan yansırken, ABD'nin iki yıl vadeli Hazine tahvili faizi 5,9 baz puan artışla yüzde 4,537 seviyesine yükseldi. Söz konusu dalgalanma Avrupa pazarlarını da etkiledi; Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin faizi yüzde 3,257'den yüzde 3,263'e çıkarak günlük 2 baz puanlık artış kaydetti. Aynı zamanda Euro Bölgesi genelinde tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ivme kazandı.