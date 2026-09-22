Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka ve Grönland heyetleri, stratejik bir güvenlik mutabakatına imza attı. Yapılan resmi açıklamalara göre bu anlaşma, ABD'ye Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland üzerinde kalıcı güvenlik ve denetim yetkisi tanıyor.

Yeni mutabakat sayesinde Washington yönetimi, Kuzey Kutbu (Arktik) bölgesindeki askeri varlığını genişletme ve yeni askeri üsler inşa etme hakkı kazandı. Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri ise üçüncü ülkelerin bölgedeki faaliyetlerini kısıtlıyor. Artık ABD'nin resmi onayı bulunmadan hiçbir yabancı ülke Grönland'da askeri güç bulunduramayacak veya stratejik altyapı yatırımı yapamayacak. Danimarka ve Grönland yetkilileri, atılan imzaların kendi egemenlik haklarını ihlal etmediğini ve tüm bölgesel güvenlik adımlarının NATO şemsiyesi altında koordine edileceğini vurguladı.

TRUMP'TAN YETKİ VURGUSU

Anlaşmanın resmileşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, süreci benzeri görülmemiş bir adım olarak nitelendirdi. Trump, mutabakatın ABD'ye bölgenin güvenliği ve temel ihtiyaçları konusunda kalıcı bir denetim mekanizması sağladığını bildirdi. Söz konusu yetkinin sadece Amerikan kıtasını değil, Avrupa ve diğer bölgeleri savunmak için de gerekli adımları atma konusunda kendilerine tam yetki verdiğini ifade etti.

KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİNDE ARKTİK BÖLGESİ

Buzulların erimesiyle birlikte yeni ticaret rotalarının ve yeraltı kaynaklarının erişilebilir hale geldiği Arktik bölgesi, son yıllarda küresel güçlerin rekabet alanına dönüştü. Grönland üzerinde sağlanan bu yeni güvenlik şemsiyesi, ABD'nin bölgede Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerin olası stratejik yatırımlarını veya askeri üslenme çabalarını doğrudan veto edebilmesi anlamına geliyor.