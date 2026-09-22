Siirt'in Baykan ilçesinde derede yüzen ve kuyu suyu içen Miraç Ö. isimli çocuk, tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, yapılan muayenede çocuğun bademcik bölgesinden burnunun arka tarafına uzanan bölümde canlı bir sülük tespit edildi.

Yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir su kaynağıyla temas ettiği belirlenen hastaya, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Begüm Arda müdahale etti. Tespit edilen canlı sülük, uzman ekip tarafından uygun koşullarda ve kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Operasyon sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DOĞAL SU KAYNAKLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE NEDİR?

Kuyu suyu veya dere gibi denetimsiz doğal su kaynaklarının doğrudan tüketilmesi veya bu sularda yüzülmesi, sülük gibi canlıların insan vücuduna yerleşmesine zemin hazırlıyor. Op. Dr. Begüm Arda, özellikle kırsal bölgelerde bu tür sularla temas öyküsü bulunan kişilerde nedeni belirlenemeyen burun kanamalarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, şüpheli su tüketimi sonrası benzer belirtiler yaşayan hastaların vakit kaybetmeden ayrıntılı bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmesini tavsiye ediyor.