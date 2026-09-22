UEFA

Uluslar Ligi'nde cuma günü Türkiye ile karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe, soğuk algınlığı nedeniyle salı günü yapılan antrenmana katılmadı.

L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde pazartesi günü kampa katılarak ilk çalışmada yer alan deneyimli golcü, rahatsızlığı sebebiyle idmanda dinlendirildi. Takımın en önemli hücum silahı olan oyuncunun, cuma günkü mücadeleye kadar iyileşmesi öngörülüyor.

ZIDANE'IN HÜCUM HATTI PLANI NE?

RMC Sport'un haberine göre, teknik heyet Mbappe'yi hücum hattının sol kanadında değerlendirmeyi hedeflerken, Ousmane Dembele'nin ise merkez forvet rolünü üstlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Olivier Giroud'u geçerek Fransa tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alan Mbappe'nin sağlık durumu, Türkiye maçının taktiksel kurgusunu yakından ilgilendiriyor. Fransa, bu milli arada Türkiye'nin haricinde İtalya ve iki kez de Belçika ile karşı karşıya gelecek.