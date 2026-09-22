22 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe girmiş yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor. Konuya ilişkin TBMM’ye çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri sunulsa da henüz yasalaşmış bir düzenleme mevcut değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Kademeli emeklilik beklentisi sürerken, 2026 yılı itibarıyla bu konuda yürürlüğe giren yeni bir kanun bulunmuyor. Bu nedenle çalışanların emeklilik koşulları mevcut sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanmaya devam ediyor.

Gündeme gelen modellerde emeklilik yaşının, kişinin ilk sigorta giriş tarihine göre aşamalı biçimde belirlenmesi öngörülüyor. Ancak herhangi bir düzenleme yasalaşmadığı için yaş ve prim şartlarını gösteren resmi bir kademeli emeklilik tablosu da açıklanmış değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Kademeli emekliliğe ilişkin TBMM’ye farklı dönemlerde çeşitli teklifler sunuldu. Bazı tekliflerde 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların kademeli bir sistemle emekli olabilmesine yönelik öneriler yer aldı.

Gündeme gelen tekliflerden bazılarında ayrıca Bağ-Kur ve bazı sigortalılık statülerindeki prim gün şartlarının düşürülmesine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Ancak bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Düzenlemenin yasalaşabilmesi için Meclis’teki yasama sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

1999 SONRASI SİGORTALILARIN DURUMU NE OLACAK?

8 Eylül 1999’dan sonra ilk kez sigortalı olan çalışanların önemli bir bölümü EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Bu nedenle kademeli emeklilik tartışmalarının merkezinde, sigorta başlangıcı 1999 sonrasına denk gelen çalışanlar bulunuyor.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece bu kişilerin emeklilik şartları; ilk sigorta giriş tarihi, prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık statüsü üzerinden mevcut mevzuata göre hesaplanmaya devam edecek.

2000-2008 GİRİŞLİLERE ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?

2000 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlara yönelik şu anda yürürlüğe girmiş özel bir kademeli emeklilik sistemi bulunmuyor.

Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde farklı yaş ve prim tabloları paylaşılmasına rağmen bunlar resmi olarak açıklanmış emeklilik şartları niteliği taşımıyor.

Bu nedenle 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda sigorta başlangıcı bulunan çalışanların bu tür tabloları kesinleşmiş emeklilik şartı olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmadığı için kademeli emekliliğin kimleri kapsayacağı da kesinleşmiş değil.

TBMM’ye sunulan bazı tekliflerde 8 Eylül 1999 sonrasında ve 2008 yılına kadar sigortalı olan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öneriliyor.

Olası bir düzenlemede ilk sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, yaş, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki mevcut farklılıklar ile 4A, 4B ve 4C statülerinin birlikte değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

Ancak kesin şartlar, ancak yasalaşacak bir düzenlemenin resmi metniyle netlik kazanacak.

2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2026 yılı için resmi olarak yayımlanmış bir kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu bulunmuyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesinin yasalaşması durumunda, hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama gireceği, kadın ve erkekler için uygulanacak yaş sınırları ve gerekli prim günleri kanun metninde açıkça belirtilecek.

Bu nedenle internette “2026 kademeli emeklilik tablosu” adı altında paylaşılan listeler, mevcut durumda resmi ve kesinleşmiş şartlar olarak kabul edilmiyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Mevcut sistemde emeklilik tarihi kişiden kişiye değişebiliyor. Hesaplamada ilk sigorta başlangıç tarihi, toplam prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık statüsü önemli rol oynuyor.

4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların şartları birbirinden farklı olabildiği için emeklilik tarihi hesaplanırken kişinin kendi sigortalılık geçmişinin dikkate alınması gerekiyor.

Kademeli emeklilik konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde ise kapsam, yaş ve prim şartları resmi olarak açıklanacak.