Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Galatasaray'da eylül ayından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun sahalara dönüş zamanı netleşti. 3 Eylül'deki antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki Fildişili savunma oyuncusunun tedavisi tamamlanma aşamasına geldi ve bu ayın sonunda yeniden takıma dahil olacağı bildirildi.

MALİYETİ VE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Fransa'nın Monaco ekibinden yaklaşık 31 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan futbolcu, Türkiye kariyerinde üst üste fiziksel sorunlar yaşadı. Yaşadığı sakatlıklar yüzünden toplam 27 resmi müsabakada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

SARI KIRMIZILI FORMAYLA NE YAPTI?

Singo, Galatasaray formasıyla sahaya çıkabildiği 31 karşılaşmada 2 gol atıp 3 asist yaparak skora katkı verdi. Yüksek bonservis bedeliyle transfer edilmesine rağmen kaçırdığı maç sayısının oynadığı maç sayısına oldukça yaklaşması dikkat çekiyor. Oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca hakemler tarafından 3 kez sarı kartla cezalandırıldı.