Antalya’da gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen motosiklet kazası 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre Sula’nın kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet, Tonguç Altgeçidi’nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın ardından motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendiği belirtildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri incelemelerin güvenli şekilde yürütülebilmesi için alt geçidi tek yönlü olarak araç trafiğine kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Bu tür ölümlü trafik kazalarında olay yerindeki izler, aracın ve yolun durumu ile diğer teknik bulgular soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Mehmet Ege Sula’nın kesin ölüm nedeninin ise Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Genç sürücünün motosiklet ehliyetini yaklaşık 20 gün önce aldığı öğrenildi.

ANTALYA’DA MOTOSİKLET SAYISI HIZLA ARTIYOR

Kaza, motosiklet kullanımının son yıllarda hızla arttığı Antalya’daki trafik güvenliği sorununu da yeniden gündeme getirdi. TÜİK verilerine dayanan Eylül 2026 tarihli verilere göre Antalya’da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 559 bin 493’e ulaştı. Kent, motosiklet sayısında İstanbul’un ardından Türkiye’de ikinci sırada bulunuyor. Antalya Valiliğinin 2025 yılı değerlendirmesinde ise kentteki motosiklet sayısının bir yılda 489 bin 626’dan 532 bin 817’ye yükseldiği ve motosikletlerin tüm kayıtlı motorlu araçların yaklaşık yüzde 32’sini oluşturduğu açıklanmıştı.

MOTOSİKLETLİLER TRAFİKTE EN KIRILGAN GRUPLAR ARASINDA

Motosiklet yoğunluğundaki artış, kaza istatistiklerine de yansıyor. TÜİK’in 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde trafik kazalarında 1.334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu hayatını kaybetti. Aynı yıl 130 bin 578 motosiklet sürücüsü yaralandı. TÜİK, yayalarla birlikte motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter kullanıcılarını trafik kazalarında “incinebilir yol kullanıcıları” kapsamında değerlendiriyor.

ANTALYA’DA TRAFİK KAZALARINDA 98 CAN KAYBI

Antalya Valiliğinin açıkladığı verilere göre kent genelinde 2024 yılında trafik kazalarında 116 kişi yaşamını yitirirken 18 bin 122 kişi yaralandı. 2025 yılında ise trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e gerilerken yaralı sayısı 19 bin 35 olarak kayıtlara geçti. Veriler, can kaybında düşüş yaşanmasına rağmen yaralanmalı kazaların Antalya için önemli bir trafik güvenliği sorunu olmaya devam ettiğini gösteriyor.

KASK VE KORUYUCU EKİPMAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Emniyet birimleri, motosiklet kullanıcılarına hız sınırlarına ve trafik kurallarına uyulması, sürüş sırasında telefon kullanılmaması ve uygun koruyucu ekipmanların eksiksiz kullanılması yönünde düzenli uyarılarda bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik güvenliği çalışmalarında kask kullanımının kaza sonucu ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltabildiği belirtiliyor. Mevzuatta da motosiklet sürücüsü ve yolcuları için koruyucu başlık kullanımına ilişkin yükümlülükler bulunuyor.

GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN DENEYİM VE RİSK YÖNETİMİ ÖN PLANDA

Uzmanların ve trafik birimlerinin güvenli sürüş uyarılarında yalnızca yasal şartların yerine getirilmesi değil; yol ve hava koşullarına uygun hız seçilmesi, takip mesafesinin korunması, kavşak ve virajlara kontrollü girilmesi, gece sürüşlerinde görüş koşullarının dikkate alınması ve motosikletin bakımının aksatılmaması öne çıkıyor. Özellikle sürüş deneyiminin henüz sınırlı olduğu dönemlerde riskleri önceden değerlendirmek ve koruyucu ekipmanı doğru kullanmak, motosiklet güvenliğinin temel unsurları arasında gösteriliyor.