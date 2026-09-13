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Ekiplerin Java Denizi’ndeki çalışmaları devam ederken, gemiyle irtibatın neden kesildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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Kazayla ilgili arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Trisakti Limanı bölgesinde operasyon merkezi kuruldu.

Gemide toplam 243 kişinin bulunduğu belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin diğer yolculara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, gemiden son sinyalin Banjarmasin’in yaklaşık 148 kilometre açığında alındığını açıkladı. Bunun üzerine Java Denizi’nde arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisiyle yerel saatle 03.00 sıralarında irtibat kesildi.

ENDONEZYA’da Java Denizi’nde seyir halindeyken irtibatın kesildiği yolcu gemisi için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. ‘Virgo Transport 8’ isimli gemide bulunan 243 kişiden 107’sine ulaşılırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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