Türkiye'nin aktif fay hatları üzerindeki konumu bir kez daha kendini hatırlattı. Muğla kent merkezi ve çevre ilçelerde aniden bastıran sarsıntı, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Günlük hayatın akışını bir anda kesen deprem, bölgede kısa süreli bir paniğin fitilini ateşledi.

AFAD'DAN KRİTİK BÜYÜKLÜK AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, bölgeyi beşik gibi sallayan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının hemen ardından gözler olası bir yıkım haberine çevrilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı duyuruldu. Buna rağmen risk unsurunu göz ardı etmeyen yetkililerin, bölgedeki hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

ALANYA KAMUOYU GELİŞMELERİ TAKİPTE

Çevre illerde meydana gelen her sarsıntı, turizmin başkenti Alanya'da da deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıyor. Muğla'da yaşanan bu sıcak gelişme, Akdeniz havzasındaki Alanya'da yaşayan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Yıkıcı bir etki yaratmasa da bu tür sarsıntılar, bölge genelinde afet bilincinin ve hazırlıkların her an en üst seviyede tutulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.