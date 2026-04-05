Aydın’ın Didim ilçesinde turizm kapasitesini artıracak yeni bir 5 yıldızlı otel yatırımı için süreç resmen başladı. Efeler Mahallesi’nde yer alan 1943 ada 1 ve 2 parseldeki toplam 40 bin 99 metrekarelik arazi üzerine yapılması planlanan proje, hem bölgedeki konaklama altyapısı hem de istihdam açısından dikkat çekiyor.

Projeye göre, Titaş Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan otel, Aquasis Diamond adıyla faaliyet gösterecek. Tesiste 450 oda ve 900 yatak kapasitesi yer alacak.

PROJEDE HANGİ BÖLÜMLER YER ALACAK?

Planlanan otelde yalnızca konaklama birimleri değil, farklı yaş gruplarına ve tatil beklentilerine hitap eden çok sayıda alan da bulunacak. Proje dosyasına göre tesiste yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, aqua park, a la carte restoranlar, kafe, lobi bar, amfi tiyatro ve açık otopark gibi bölümler yer alacak.

Bu yönüyle yatırımın, sadece yatak kapasitesini büyüten bir otel projesi değil, aynı zamanda Didim’in tatil ve konaklama çeşitliliğini artırmayı hedefleyen bir turizm yatırımı olduğu görülüyor.

İNŞAATTA 40, İŞLETMEDE 400 KİŞİLİK İSTİHDAM PLANLANIYOR

Projede ekonomik etkiler de öne çıkıyor. Açıklanan bilgilere göre otelin inşaat aşamasında 40 kişi, işletme döneminde ise 400 personel çalıştırılması planlanıyor. Bu tablo, Didim’de turizm sektörüne bağlı istihdamın genişlemesi açısından önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Turizm yatırımları, Akdeniz ve Ege hattındaki ilçelerde yalnızca konaklama sektörünü değil; yeme-içme, tedarik, ulaşım ve hizmet alanlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Didim’de yapılacak 5 yıldızlı otel projesi, bölgesel ekonomi açısından da yakından izlenecek yatırımlar arasında yer alıyor.

ÇED SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI

Otel projesiyle ilgili en kritik aşamalardan biri olan çevresel süreç de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından proje için ÇED süreci başlatıldı.

Bundan sonraki aşamada, projenin çevresel etkileri resmi dosyalar üzerinden değerlendirilecek. Sürecin sonucuna göre yatırımın izin ve uygulama takvimi daha net hale gelecek.

Turizm yatırımlarının yoğunlaştığı kıyı ilçelerinde yeni projeler, Antalya ve Alanya gibi güçlü turizm merkezlerinde de yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek yatak kapasiteli yeni otel projeleri, bölgesel rekabet, sezon planlaması ve turizm hareketliliği açısından sektör temsilcilerinin radarında bulunuyor.