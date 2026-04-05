Alanya’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. 6 Nisan Pazartesi günü bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle ilçe genelinde birçok mahallede elektrik verilemeyecek. Kesintilerin özellikle gündüz saatlerinde yoğunlaşması beklenirken, günlük yaşamdan esnafa kadar geniş bir kesimin etkilenmesi öngörülüyor.

İşte kesinti yapılacak mahallelerin tam listesi:



Kesinti Tarihi : 2026-04-06 10:00:00 - 11:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ OBA SAHTUR,MERKEZ TOSMUR,MERKEZ TOSMUR Mah. bölgeleri

Kesinti Nedeni : TEİAŞ Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ İMAMLI HANDERESİ 1,MERKEZ İMAMLI Mah. HANDERESİ 1 Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ KAHYALAR ILICA,MERKEZ KAHYALAR Mah. 21030.,MERKEZ KAHYALAR Mah. BAKIRCIOĞLU Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. YUNT-1 Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK MERKEZ,MERKEZ UĞRAK Mah. KÖYİÇİ MEVKİİ,MERKEZ UĞRAK Mah. MERKEZ Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KAHYALAR Mah.,MERKEZ UĞRAK AYDAP,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP SAHİL,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ DENİZGÜNEYİ AYDAP,MERKEZ YEŞİLÖZ Mah. DENİZGÜNEYİ AYDAP Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KAHYALAR Mah. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ İMAMLI HANDERESİ 1,MERKEZ İMAMLI Mah. HANDERESİ 1 Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KAHYALAR ADNAN MENDERES,MERKEZ KAHYALAR ATATÜRK,MERKEZ KARALAR,MERKEZ KARATEPE Mah. AKKAYA Sk.,MERKEZ KARATEPE Mah. KIZILBELEN Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması



Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ALİEFENDİ,MERKEZ DEMİRTAŞ,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah.,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. TURSUNLAR Sk.,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI MERKEZ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI Sk.,MERKEZ OBA Mah. KANMAZ Sk.,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI Sk.,MERKEZ SEKİ SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ TIRILAR BOĞAZDEĞİRMEN,MERKEZ TIRILAR LÖMBÜLLÜ,MERKEZ TIRILAR Mah. LÖMBÜLLÜ Sk.,MERKEZ TIRILAR Mah. SAKARAT Sk.,MERKEZ UĞRAK AYDAP,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP SAHİL,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ DENİZGÜNEYİ AYDAP,MERKEZ YEŞİLÖZ KÖYİÇİ MUNTDERESİ,MERKEZ YEŞİLÖZ Mah. DENİZGÜNEYİ AYDAP Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ Mah. DENİZGÜNEYİ SAZLI SU Sk.,MERKEZ ÇAKALLAR Mah. SAPADERE YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. DERVİŞLİ Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ KARATEPE Mah.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİ KÖKYURT Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİİ Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/10,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/11 bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 08:00:00 - 19:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ BEYRELİ Mah. BEYRELİ YAYLASI,MERKEZ FAKIRCALI Mah. AKSU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. SARIPINAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI SARIPINAR,MERKEZ FAKIRCALI SOLAKLI,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. GÜMÜŞKAVAK YAYLASI Sk.,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. KİRLİK Sk.,MERKEZ HOCALAR Mah. SÖĞÜT CEVİZLİ-,MERKEZ KARAPINAR Mah.,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. CİNDİ YAYLASI,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. KEŞBELENİ YAYLASI,MERKEZ UĞRAK Mah. ADA-146 / PAR-4,MERKEZ UĞRAK Mah. UĞRAK YAYLASI,MERKEZ YALÇI,MERKEZ YAYLAKONAK Mah. AVLA Sk.,MERKEZ YAYLAKONAK Mah. AVLA Sk. AVLA YAYLASI,MERKEZ YAYLALI Mah. BOYALI YAYLASI,MERKEZ YAYLALI Mah. YAYLALI YAYLASI Sk.,MERKEZ YAYLALI YAYLALI YAYLASI,MERKEZ YEŞİLÖZ YEŞİLÖZ GÖDÜRE,MERKEZ ÇAMLICA Mah. GOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÖZVADİ Mah. GÖDÜRE Sk.,MERKEZ ÖZVADİ Mah. KÖYİÇİ MEVKİİ,MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE (MERKEZ),MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK) Sk.,MERKEZ ŞIHLAR,MERKEZ ŞIHLAR Mah.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ŞAHİNLER BEREM KIZILGÜNEY,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. BEREM KIZILGÜNEY Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. UZUN PİLADAN KIZILGÜNEY Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Güvenlik

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 08:00:00 - 19:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ YALÇI Mah. KAPLANHANI Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Güvenlik

Kesinti Tarihi : 2026-04-06 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. BAHEŞDERE,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. SANCAK Cd,MERKEZ DEMİRTAŞ SANCAK,MERKEZ KONAKLI Mah. 308 Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması