BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonunda daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında bir hamle daha yaptı. Siyah-beyazlı ekip, orta sahada görev yapan Amira Ould Braham ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamayla Cezayir doğumlu futbolcunun transferi kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Beşiktaş'a Hoş Geldin Amira Ould Braham. Kadın Futbol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusu Amira Ould Braham'ı kadrosuna kattı. Amira Ould Braham'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KADRO YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Geçtiğimiz sezon Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'ni 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda üst sıraları hedefleyen bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda daha önce Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Rafaela Sudre Dos Santos, Milica Popovic, Berna Yeniçeri, Yana Derkach, Birgül Sadıkoğlu ve Mesuare Begallo'yu kadrosuna dahil etmişti.

ORTA SAHAYA AMIRA OULD BRAHAM TAKVİYESİ

Amira Ould Braham'ın transfer edilmesiyle birlikte Beşiktaş, orta saha rotasyonuna yeni bir alternatif kazandırdı. Yeni transferin 2026-2027 sezonunda siyah-beyazlı formayla takımın hedefleri doğrultusunda mücadele etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesindeki kadro yapılanması ve transfer çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.