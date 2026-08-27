TRABZONSPOR, Avrupa arenasındaki kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Ferencvaros ile Macaristan’da karşı karşıya geliyor.

İlk maçta sahasında rakibine 1-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisinin turu geçebilmesi için rövanş karşılaşmasında en az 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması 27 Ağustos 2026 Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak. Kritik mücadele Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Stadı'nda oynanacak.

Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN TUR HESABI

İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle Trabzonspor'un rövanşta işi kolay olmayacak. Bordo-mavililer, Ferencvaros'u 90 dakika sonunda 2 veya daha farklı skorla mağlup etmesi durumunda doğrudan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek.

Trabzonspor'un karşılaşmayı tek farklı üstünlükle tamamlaması halinde ise eşleşmede toplam skor eşitlenecek ve mücadele uzatmalara taşınacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde turu geçen ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Beraberlik veya Ferencvaros galibiyetinde ise turu Macaristan temsilcisi geçecek.

AVRUPA HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Karadeniz ekibi açısından karşılaşma, yalnızca play-off turunu geçmek açısından değil, Avrupa kupalarındaki uzun araya son vermek açısından da büyük önem taşıyor.

Bordo-mavililer, Ferencvaros engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yoluna devam etmek ve taraftarına yeniden Avrupa heyecanı yaşatmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Bordo-mavililer, zorlu Macaristan deplasmanından istediği sonucu alarak adını UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.