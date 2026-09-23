Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

26 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde M.Y.’nin, aralarında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ile ‘ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarının da bulunduğu toplam 26 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Hakkında farklı dosyalardan verilen cezaların kesinleştiği ve M.Y.’nin toplam 50 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, Derince ilçesinde düzenledikleri çalışmayla M.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanmasının ardından emniyette gerekli işlemleri tamamlanan M.Y., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından hakkında kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, haklarında yakalama kararı veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.