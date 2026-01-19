Siyasi gündemin nabzını tutan ve Alanya’daki seçmen eğilimleri açısından da dikkatle takip edilen anket sonuçlarına bir yenisi daha eklendi. Piar Araştırma, 2026 yılının ilk verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ocak ayı içerisinde 26 farklı ilde gerçekleştirilen çalışma, Kasım 2025 verilerine kıyasla seçmen tercihlerinde yaşanan kritik değişimleri gözler önüne serdi. Siyasi partilerin oy oranlarındaki dalgalanmalar, yeni yılın ilk ayında tablonun yeniden şekillendiğini gösteriyor.

ZİRVEDE FARK BELİRGİNLEŞİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından zirve yarışında tansiyon yükseldi. Kasım 2025’te yüzde 32,8 oranında oyu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ocak 2026’da oylarını 1,7 puan artırarak yüzde 34,5 seviyesine taşıdı. Aynı dönemde iktidar partisi AK Parti ise yüzde 32,2’den yüzde 32,6’ya sınırlı bir yükseliş kaydetti. Bu sonuçlarla birlikte iki parti arasındaki oy farkı, CHP lehine 0,6 puandan 1,9 puana çıkarak makasın açılmasına neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞLER

Siyasi yelpazenin diğer kanatlarında ise hareketlilik sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oy oranını koruyarak yüzde 9,2 bandında kalırken, DEM Parti’nin yüzde 7,9’dan yüzde 8,7’ye yükselmesi raporda öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Ancak anketin en çarpıcı verilerinden biri İYİ Parti cephesinde yaşandı. Kasım ayında yüzde 5,2 seviyesinde olan parti, Ocak ayında yüzde 4,8’e gerileyerek 5 puanlık psikolojik sınırın altına indi. Benzer bir düşüş eğilimi Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde de görüldü; Zafer Partisi yüzde 4,2’ye, Yeniden Refah ise yüzde 2,5’e geriledi.

ARAŞTIRMANIN TEKNİK DETAYLARI

Türkiye genelini yansıtan bu kritik anket, 2-5 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde toplam 2120 katılımcı ile gerçekleştirildi. Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan çalışmanın hata payı ise +/- yüzde 2,13 olarak açıklandı. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran bu veriler, yerel ve genel siyasetin yol haritasında belirleyici bir rol oynayacak gibi görünüyor.