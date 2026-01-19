Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ana isale hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

EKİPLER SABAH SAATLERİNDE SAHADA OLACAK

Belediye ekiplerinin Pazartesi sabah saatlerinden itibaren arızaya müdahale edeceği bildirildi. Çalışmalar süresince suyun tamamen kesilebileceği ya da düşük basınçla verilebileceği mahalleler tek tek sıralandı.

Finike’de özellikle sabah saatlerinde evde olan vatandaşların, yemek, temizlik ve günlük ihtiyaçlar için önlem alması istendi. Bir sürahi suyun bile gün içinde ne kadar işe yaradığı, böyle günlerde daha net anlaşılıyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEK MAHALLELER

Belediyenin paylaştığı bilgilere göre kesinti veya basınç düşüklüğü yaşanabilecek bölgeler şöyle:

Karşıyaka Mahallesi

Eski Mahalle

Yeni Mahalle

Kale Mahallesi

Kızılca Mahallesi

İskele Mahallesi

Kum Mahallesi

Sahilkent Mahallesi

Hasyurt Mahallesi

Yeşilyurt Mahallesi

Turunçova Mahallesi

Gökbük Mahallesi

Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkii (yüksek kesimler)

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların, suyun gün içinde tamamen kesilebileceğini hesaba katarak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Bazen bir musluğu açıyorsun ve…

ÇALIŞMA SONRASI SU YENİDEN VERİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, arızanın giderilmesinin ardından suyun yeniden kullanıma açılacağını belirtti. Çalışmanın süresine ilişkin net bir saat paylaşılmazken, ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermeyi hedeflediği ifade edildi.

Gün içinde evde yaşlı, çocuk veya hasta bulunan haneler için bu kesinti biraz daha zorlayıcı olabilir. Belediyenin uyarısı bu yüzden önemli.

Kurumlardan yapılan açıklamalar genelde kısa olur ama evde akan suyun durması, mutfakta ve banyoda etkisini hemen gösteriyor.

Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi