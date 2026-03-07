Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, Alanya’daki yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Dolar ve euro kurundaki değişimler, hem küresel ekonomik gelişmeler hem de Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarla birlikte dalgalı bir seyir izliyor.

Özellikle turizm, ticaret ve emlak piyasasının yoğun olduğu Alanya’da döviz kurlarındaki hareketler yatırım kararları ve piyasa beklentileri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre döviz kurlarında son durum şöyle:

Dolar (USD): 44,07 TL

Euro (EUR): 51,40 TL

ALANYA’DA DÖVİZ TAKİBİ SÜRÜYOR

Turizm gelirleri ve yabancı yatırımın yoğun olduğu Alanya’da döviz kurları özellikle gayrimenkul, turizm ve ticaret sektörleri tarafından yakından takip ediliyor. Kur hareketleri, hem kısa vadeli işlemleri hem de uzun vadeli yatırım planlarını etkileyebiliyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerle birlikte yön bulması bekleniyor.