Alanya’da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, iki ayrı olayda kuralları ihlal ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan kişilere cezai işlem uygulandı.

TRAFİĞİ ENGELLEYEN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA

5 Mart 2026 tarihinde Doğu Çevre Yolu Dim Köprüsü üzerinde trafiğin akışını kasıtlı olarak engelleyerek tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen bir otomobil sürücüsü, güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye jandarma ekiplerince toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TELEFON CEZASI

İlçede yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü şoförünün ise seyir halindeyken cep telefonu kullandığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan bu davranış üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüye 5 bin TL idari para cezası uyguladı. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.Mehmet Al