Devlet tarafından hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı, kamuoyunda bilinen adıyla “vatandaşlık maaşı” uygulamasıyla dar gelirli ailelere yeni bir destek modeli getirmeyi hedefliyor. Hazırlanan taslağa göre gelir seviyesi belirli bir sınırın altında kalan hanelere düzenli nakit ve sosyal destek sağlanacak.

Programdan yararlanabilmek için hanedeki toplam aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Güncel asgari ücret hesaplamasına göre bu sınır 9 bin 358 TL olarak belirlenmiş durumda.

Başvuruların ardından yapılacak gelir tespitiyle birlikte uygun bulunan haneler programa dahil edilecek.

DESTEK MİKTARLARI NASIL OLACAK?

Taslak çalışmaya göre destekler farklı başlıklar altında sağlanacak. Planlanan temel destek oranları şu şekilde:

Nakit destek: Asgari ücretin %20’si

Konut giderleri desteği: %15 (elektrik, doğalgaz, kira ve ısınma giderleri)

Çocuk başına ek yardım: %5

Alternatif senaryolarda ise oranların şu şekilde uygulanabileceği belirtiliyor:

Nakit: %17 – Konut: %12 – Çocuk: %5

Nakit: %15 – Konut: %10 – Çocuk: %5

TÜM DESTEKLER TEK SOSYAL DESTEK KARTINDA

Program kapsamında verilecek yardımların tek bir sosyal destek kartı üzerinden sağlanması planlanıyor. Bu kart sayesinde vatandaşlar:

• Nakit para çekebilecek

• Gıda ve temizlik ürünlerinde indirimli alışveriş yapabilecek

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Program için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması planlanıyor. Yeni sistemde klasik gelir testi uygulamasından farklı olarak evde inceleme yapılmayacak.

Başvuru değerlendirmeleri, devlet kurumlarının entegre veri sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda SGK kayıtları, gelir dairesi verileri, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları birlikte incelenecek.

ANTALYA’DA DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN ÖNEMLİ DESTEK

Özellikle Antalya’da yaşayan dar gelirli aileler için programın hayata geçmesi halinde önemli bir ekonomik destek oluşması bekleniyor. Düzenli nakit desteğinin özellikle Ramazan ve bayram dönemlerinde hanelerin bütçesine katkı sağlaması öngörülüyor.