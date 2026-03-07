TFC Organizasyon sahibi Bayram Yalçın ve Velihan Uslu tarafından Alaiye Pilavcısı'nda verilen iftar yemeğinde, Alanya'da faaliyet gösteren Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne bağlı kimsesiz çocuklar ağırlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda çocuklar keyifli bir akşam geçirirken, davetliler de Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaştı. Düzenlenen iftar programına Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne bağlı kurumun müdürü Nuray Erdem Çelik de katıldı. Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen davetliler, onlarla sohbet ederek güzel bir akşam geçirdi. Alaiye Pilavcısı işletmecisi Adil Okan ise böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk." dedi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çocuklarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi