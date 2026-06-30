DGS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2026 DGS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Adayların bina, salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri için resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunduğu biliniyor. Bu nedenle belgelerin Temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2026 DGS Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, bu önemli sınavda ter dökecek.

Giriş Belgeleri Nereden Alınacak?

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

https://ais.osym.gov.tr

adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

Adayların, üzerinde fotoğraf bulunan sınav giriş belgelerinin çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Adaylar Resmi Duyuruyu Bekliyor

DGS'ye hazırlanan binlerce ön lisans mezunu, sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte hazırlıklarının son aşamasına geçecek. Sınav merkezlerinin belli olmasıyla ulaşım ve konaklama planlarını yapacak adaylar, ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu yakından takip ediyor. Giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınav saatleri, bina bilgileri ve uygulanacak kurallar da netleşmiş olacak.