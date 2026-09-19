Sağlıklı bir beslenme düzeni için tuz tüketimini kısıtlamak isteyenlerin sadece sofradaki tuzluğu kaldırması yeterli olmuyor. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, gün içinde tüketilen birçok hazır ve işlenmiş gıda, yüksek oranda sodyum barındırarak kişinin günlük tuz alımını fark ettirmeden artırıyor.

Günün ilk öğünü olan kahvaltı, gizli tuzun en yoğun alındığı zaman dilimlerinden birini oluşturuyor. Aynı tabakta buluşan peynir, zeytin ve ekmek gibi temel gıdalar birleştiğinde vücuda giren sodyum miktarı hızla yükseliyor. Özellikle salamura yöntemiyle hazırlanan ürünlerdeki tuz oranının markadan markaya değişiklik göstermesi, porsiyon kontrolünün yanı sıra içerik incelemeyi de zorunlu kılıyor.

HIZLI ÖĞÜNLER VE ATIŞTIRMALIKLARDAKİ RİSK

Yoğun çalışma temposunda tercih edilen pratik sandviçler; sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleriyle hazırlandığında adeta bir tuz deposuna dönüşüyor. Gün içinde açlığı yatıştırmak amacıyla tüketilen cips ve kraker gibi paketli ürünler de porsiyon kontrolü kaybedildiğinde günlük sodyum yükünü ağırlaştırıyor. Ayrıca yemeklerin yanında kullanılan ketçap, hazır soslar ve soya sosu gibi eklentiler, özellikle dışarıda yenilen öğünlerde tuz miktarını belirsiz hale getiriyor.

GÜNLÜK İDEAL TUZ TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) genel beslenme tavsiyelerine göre, yetişkin bir bireyin günlük tuz tüketiminin 5 gramı (yaklaşık bir çay kaşığı) aşmaması gerekiyor. Ancak paketli ürünlerdeki gizli tuz kaynakları, bu ideal sınırın kısa sürede aşılmasına zemin hazırlıyor. Tüketicilerin alışveriş yaparken ambalajların arkasındaki besin değerleri tablosunu okuması ve sodyum oranlarını karşılaştırarak seçim yapması büyük önem taşıyor.

Tuz tüketimini kontrol altına almanın yolu, mutfak dolaplarındaki ve alışveriş sepetindeki ürünleri gözden geçirmekten geçiyor. Yemekleri tatlandırmak için tuz yerine limon, sarımsak, soğan ve taze baharatların kullanılması, günlük alışkanlıkları sağlıklı yönde değiştirmenin en etkili yolları arasında gösteriliyor.