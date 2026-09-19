Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren gol perdesini 9. dakikada Andreas Skov Olsen açtı. Mücadelenin 33. ve 65. dakikalarında sahneye çıkan Eldor Shomurodov farkı açarken, 53. dakikada Davie Selke penaltı atışını gole çevirdi.

BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEDİ

Sezona galibiyetle başlamasına rağmen sonrasındaki 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, bu sonuçla galibiyet özlemine son verdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, Başakşehir bu sezon kazandığı iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Milli araya moralli giren ev sahibi ekip, toplam puanını 7'ye çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAVUNMASI NASIL ÇÖKTÜ?

Başkent ekibi Gençlerbirliği ise sezonun ilk bölümündeki başarılı grafiğinin uzağında kaldı. İlk üç haftada 7 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, son üç müsabakadan puan çıkaramadı. Bu süreçte kalesinde toplam 11 gol gören takım, üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayarak 7 puanda kaldı.