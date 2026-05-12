Dolar kuru bugün ne kadar? ve Euro kaç TL oldu? soruları, 12 Mayıs 2026 Salı sabahında ekonomi gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer aldı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki hareketliliği sürdürürken, sabah saatlerinde sınırlı dalgalanmalar dikkat çekti.

Başta ithalat ve ihracat yapan işletmeler olmak üzere, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge olan döviz kurları, iç piyasadaki fiyatlamalar üzerinde de belirleyici olmayı sürdürüyor. Antalya ve Alanya gibi turizm kentlerinde faaliyet gösteren işletmeler de özellikle Euro ve dolar kurundaki değişimleri yakından izliyor.

DOLAR/TL 45,40 SEVİYESİNDE

12 Mayıs 2026 Salı günü saat 07.15 itibarıyla dolar/TL kuru, 45,3857 TL alış ve 45,4071 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, Amerikan ekonomisinden gelen veriler ve küresel risk iştahı, doların uluslararası piyasalardaki yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

EURO/TL 53,40 BANDINDA HAREKET EDİYOR

Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 53,4093 TL seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları, Euro Bölgesi'nde açıklanan büyüme ve enflasyon verileri ile küresel ekonomik gelişmeler, Euro kurundaki hareketlerin temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

DÖVİZ KURLARI EKONOMİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Döviz piyasalarında yaşanan değişimler yalnızca yatırımcıların değil, günlük hayatını planlayan vatandaşların da gündeminde bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarından ithal ürünlere, turizm gelirlerinden iç piyasa maliyetlerine kadar birçok alanda dolar ve Euro kurlarındaki değişimler etkisini hissettiriyor.

Özellikle Alanya gibi turizm odaklı ekonomiye sahip bölgelerde Euro ve dolar kurlarındaki yükseliş, konaklama, hizmet ve ticaret sektöründe yakından takip edilen temel göstergeler arasında yer alıyor.