Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haksız kazanç sağlayan ve devleti vergi kaybına uğratan kaçak tütün şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Adıyaman'da belirlenen 47 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler yasa dışı tütün mamullerinin üretim ve dağıtım ağını yönetiyordu. Kolluk kuvvetleri, İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Adıyaman ilinde önceden tespit edilen 22 ikamet ve 25 iş yerine eş zamanlı giriş yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN LİSTESİ

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı sigara ve tütün üretimi için kurulan imalathaneler ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 15.000.000 TL olarak hesaplanan makine ve tütün ürününe el konulduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinin kayıtlarına geçen malzemeler arasında 1.762.600 adet boş ve 684.800 adet dolu makaron, 1 ton 486 kg kıyılmış tütün ile 237 kg nargile tütünü yer aldı. Ayrıca 1.277.338 adet sigara sarma kağıdı, 9.000 adet boş sigara paketi, 6.520 paket gümrük kaçağı sigara ve 5.786 adet puro ele geçirildi. Baskınlarda 3.923 paket elektronik sigara tütünü, 511 adet cihaz ve 195 adet likit bulundu. Seri üretim bandında kullanılan 8 adet sigara sarma makinası, 4 adet kompresör ve 1 adet hassas tartıya da el konuldu.

VERGİ KAYBI VE YASA DIŞI TİCARETİN ETKİLERİ

Kaçak tütün ticareti, devletin en büyük vergi geliri kalemlerinden biri olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatında ciddi açıklar yaratıyor. Yasa dışı yollarla piyasaya sürülen ve denetimden uzak ortamlarda üretilen bu ürünler, hem haksız rekabete yol açıyor hem de kayıt dışı ekonomiyi büyütüyor. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli makamların yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.