ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Polonya Başbakanı Donald Tusk vatandaşlarına İran’ı terk etme çağrısı yaptı. ABD basınında ise olası saldırı tarihiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerden somut bir sonuç çıkmadı. Diplomatik temasların ardından taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalar geldi. ABD-İran gerilimi son dakika gelişmeleri dünya kamuoyunun en yakından takip ettiği başlıklardan biri haline geldi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sert mesajları sonrası, ABD Başkanı Donald Trump’ın hava unsurlarına kalkış izni verdiği iddia edildi. Açık kaynak analizlerine göre ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki bazı üslerine savaş uçakları, tanker uçakları ve istihbarat unsurları sevk etti.

SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE YÖNELDİ

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, son 48 saat içinde İngiltere ve ABD üslerinden kalkan F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları havadan yakıt ikmali yaparak Orta Doğu’ya yöneldi. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, “ABD İran’a saldıracak mı?” sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle ABD İran savaşı ihtimali 2026 başlığı uluslararası medyada öne çıktı. Piyasalar da tedirgin. Petrol fiyatlarında dalgalanma başladı, güvenli liman varlıklara yönelim arttı. Antalya ve Alanya’da turizm sektörü temsilcileri ise Orta Doğu’daki olası bir savaşın yaz sezonunu etkileyip etkilemeyeceğini konuşuyor. Savaş ihtimali sadece cephe hattını değil, turizmden akaryakıt fiyatlarına kadar günlük hayatı doğrudan etkileyebiliyor. Bir esnafın söylediği gibi: “Orta Doğu karışınca benzin hemen artıyor. Biz burada hissediyoruz.”

ABD BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

ABD basınında yer alan bazı haberlerde, İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun cumartesi günü başlayabileceği öne sürüldü. Ancak şu ana kadar ne Washington’dan ne de Tahran’dan resmi bir saldırı açıklaması geldi. Uzmanlar, mevcut hareketliliğin hem caydırıcılık hem de diplomatik baskı amacı taşıyabileceğini değerlendiriyor. Yani savaş ihtimali konuşuluyor ama resmi bir ilan yok.

POLONYA BAŞBAKANI’NDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

Gerilimin gölgesinde en dikkat çeken açıklama Polonya Başbakanı Donald Tusk’tan geldi. Tusk, İran’daki Polonya vatandaşlarına açık çağrı yaparak ülkeyi derhal terk etmelerini istedi. Tusk, “Gelecek birkaç saat içinde İran’dan çıkışların imkansız hale gelebileceğini” ifade etti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda olası bir askeri müdahale beklentisini daha da artırdı. Şimdilik resmi savaş ilanı yok. Ama bölgede askeri hareketlilik artıyor. Ve herkes aynı soruyu soruyor…