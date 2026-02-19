ABD’nin California eyaletinde Castle Peak Dağı’nda meydana gelen çığda 9 kayakçıdan 8’inin cansız bedenine ulaşıldı. 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

ABD’nin California eyaletinde, Sierra Nevada Dağları’nın bir parçası olan Castle Peak bölgesinde meydana gelen çığ felaketi ülkeyi yasa boğdu. Yetkililer, kaybolan 9 kayakçıdan 8’inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. 1 kayakçıyı arama çalışmaları ise devam ediyor.

KAYAKÇILAR ÇIĞA YAKALANDI

Nevada County Şerif Ofisi, ilk etapta 16 olarak açıklanan kayakçı sayısının yapılan güncelleme sonrası 15 olduğunu duyurdu. Bölgede aniden kopan çığ, kayak grubunu hazırlıksız yakaladı. Olayın ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şerif Shannan Moon, kayıp olarak bildirilen 9 kişiden 8’inin hayatını kaybettiğini doğruladı. 1 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ÖLENLERİN 3’Ü REHBERDİ

Nevada County Şerif Ofisi görevlisi Russell Greene, hayatını kaybeden 8 kişinin birbirine yakın noktalarda bulunduğunu açıkladı. Greene, yaşamını yitirenlerden 3’ünün profesyonel rehber olduğunu bildirdi.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle cenazelerin bölgeden çıkarılmasının henüz mümkün olmadığı aktarıldı.

ABD’DE SON YILLARIN EN ÖLÜMCÜL ÇIĞI

Yetkililer, 6 kayakçının çığdan sağ olarak kurtarıldığını daha önce duyurmuştu. Castle Peak’teki bu felaket, 1981 yılında Washington eyaletindeki Rainier Dağı’nda 11 dağcının hayatını kaybettiği çığdan bu yana ABD’de yaşanan en ölümcül olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD’de her kış ortalama 25 ila 30 kişi çığ nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar özellikle rehber eşliğinde yapılan turlarda dahi hava ve zemin koşullarının anlık değişebileceğine dikkat çekiyor.

Dağ sporlarıyla ilgilenenler için bir kez daha acı bir hatırlatma oldu bu olay. Doğa bazen saniyeler içinde karar veriyor ve o an geri dönüş olmuyor…

O bölgede arama çalışmaları sürüyor. Hava koşulları düzelirse, tablo netleşecek. Şimdilik belirsizlik var.