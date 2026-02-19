Trump, Gazze'de savaşın sona erdiğine dikkat çekerek, ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını duyurdu. Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını aktaran Trump, “Gazze halkının ve Orta Doğu'nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında İran ile ilgili değerlendirmesinde, anlamlı bir anlaşma yapmaları gerektiğini aksi takdirde kötü şeyler olacağını bildirdi. Trump, “Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz” diye konuştu.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini kaydetti. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’ın İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını vurgulayarak, “Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz” dedi.

Tahran ile anlamlı bir anlaşma yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini dile getiren Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini fakat kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını söyledi.