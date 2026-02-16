Yasak ilişki iddiasının ortaya çıkmasının ardından çıkan tartışma dehşete dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hamile kadın havuzda ölümle burun buruna geldi.

Hamile eşinin kendisini küçük kardeşiyle aldattığını öğrendiğini öne süren bir adam, yaşanan tartışma sırasında eşini evlerinin bahçesindeki havuzda boğmaya çalıştı. Kayını ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen hamile kadına yönelik şiddet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAVUZA İTİP SUYA BASTIRDI

İddiaya göre olay, aile içinde ortaya çıkan aldatma gerçeğinin ardından yaşandı. Eşinin küçük kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrendiğini öne süren adam, konuşmak bahanesiyle kadını bahçeye çağırdı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

Öfkesine hakim olamadığı ileri sürülen şüpheli, hamile eşini havuza itti. Görüntülerde genç kadının suyun içinde çırpındığı ve kurtulmaya çalıştığı anlar net şekilde görülüyor. Çevrede bulunan kişilerin müdahalesiyle kadın sudan çıkarıldı.

Bir an… suyun altında kaldığı o saniyeler uzadıkça uzadı.

HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yaşanan olay, “yasak aşk sonrası aile içi şiddet” ve “aldatma nedeniyle eşe yönelik saldırı” başlıklarıyla sosyal medyada da gündem oldu. Görüntülerin yayılması üzerine kamuoyunda tepkiler yükseldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Savcılık tarafından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kadının ifadesinde, aldatma gerekçesi olarak eşinin her gün işe gidip kendisiyle yeterince vakit geçirmemesini gösterdiği öne sürüldü. Olayın hukuki süreci devam ediyor.