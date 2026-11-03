Kırşehir'de hayvanların dövüştürülerek bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dron destekli operasyonla yasa dışı faaliyeti ortaya çıkardı. Kesikköprü köyü kırsalında gerçekleştirilen baskında 15 kişi suçüstü yakalandı.

JANDARMA DRONLA TAKİBE ALDI

Edinilen bilgilere göre, Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü düzenlendiği ve bu dövüşler üzerinden bahis oynandığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri, bölgede dron yardımıyla havadan inceleme gerçekleştirdi. Yapılan takip sonucunda köpeklerin dövüştürüldüğü alan tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı.

11 KİŞİYE 127 BİN 644 TL CEZA

Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında 15 kişi suçüstü yakalandı. Köpek dövüşü üzerinden bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla bağlantılı 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Operasyon anları dron kamerası tarafından kaydedildi.

DÖVÜŞTÜRÜLEN 2 KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Operasyon sırasında dövüştürüldüğü belirlenen 2 köpek, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Köpekler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hayvanların dövüştürülmesi ve bu faaliyetler üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına yönelik başlatılan adli süreç devam ediyor.