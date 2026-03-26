Kayseri’de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç’ın uzun yaşam sırrı sosyal medyada gündem oldu. “Yoğurdu bol yiyin, çok çalışın” sözleri dünya çapında espri konusu haline geldi.

Kayseri’de yaşamını sürdüren 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, verdiği röportajın ardından bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hayatını tarım ve hayvancılıkla geçiren Şemşi Nine’nin verdiği tavsiyeler, özellikle yabancı kullanıcıların dikkatini çekti.

110 yaşında bir Türk nine uzun ömrünün sırrını paylaşıyor:



'Hiçbir zaman uzun pozisyon açmadım, sadece kısa pozisyon açtım.'

“YOĞURDU BOL YİYİN” SÖZÜ VİRAL OLDU

Şemşi Nine’nin, “Kendi yaptığımız yoğurdu ve tereyağını hep yedim. Gençler yoğurdu bol tüketsin, çok çalışsın” sözleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Özellikle X (Twitter) kullanıcıları bu sözleri farklı mizahi içeriklerle yeniden yorumladı.

Birçok kullanıcı, uzun yaşamın sırrını esprili şekilde “yoğurt diyeti” olarak yorumladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

“F1 izlemeyi bıraktım.”

F1 DETAYI GÜLÜMSETTİ

Şemşi Nine’nin röportajda kullandığı “F1 izlemeyi bıraktım” ifadesi ise sosyal medyada ayrı bir başlık açtı. Bu söz, özellikle yabancı kullanıcılar tarafından espri konusu haline getirildi.

“110 yaşında F1 izleyen nine” temalı paylaşımlar, farklı ülkelerde trend listelerine kadar girdi. Kısa sürede global içerik üreticileri de konuya dahil oldu.

Bir kullanıcı “Biz daha spor yapmaya başlayamadık, nine F1’i bırakmış” diye yazdı. Bir diğeri ise “Demek uzun yaşamak için yoğurt ve Formula 1 gerekiyor… ya da artık gerekmiyor” yorumunu yaptı.

“Yapay zeka kullanmıyorum.”

SADE YAŞAM DİKKAT ÇEKTİ

Şemşi Kılıç’ın hayat hikâyesinde en dikkat çeken detaylardan biri ise modern yaşamdan uzak bir düzen kurmuş olması. Yıllarca doğal beslenme, fiziksel çalışma ve kırsal yaşam içinde bulunması, sosyal medyada “gerçek yaşam sırrı bu olabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Aslında bu hikâyede garip bir taraf yok gibi… ama bir yandan da var. Çünkü şehirde yaşayan biri için bu yaşam tarzı artık neredeyse imkânsız.

Bugün Alanya’da bile doğal yoğurt bulmak zorlaştı diyenler var. Market rafı başka, köy yoğurdu başka… işte tam orası.

Şemşi Nine’nin sözleri belki bilimsel bir reçete değil ama insanların günlük hayatına dokunan bir tarafı var. Sabah işe yetişmeye çalışan biri için “çok çalışın” tavsiyesi biraz farklı geliyor… yine de düşündürüyor.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Kısa sürede uluslararası sosyal medya hesaplarının da paylaşmasıyla birlikte 110 yaşındaki Şemşi Nine, Türkiye sınırlarını aşarak dünya gündemine taşındı.

Basit bir yaşam tavsiyesi, milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Bazen mesele gerçekten karmaşık değil. Ama…

Şemşi Nine’nin hikâyesi, uzun yaşamın sadece genetik değil, yaşam tarzıyla da bağlantılı olabileceğini yeniden hatırlattı.