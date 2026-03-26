Antalya iş dünyasının kalbi ATSO’da seçim süreci yaklaşırken Davut Çetin ve Berkay Bahar sahaya indi. Kulislerde konuşulan isimler arttı, dengeler yeniden şekilleniyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri ne zaman yapılacak, kimler aday olacak soruları kentte iş dünyasının gündemine oturdu. 2026 yılı sonbaharında yapılması beklenen seçimler öncesinde, başkanlık yarışı fiilen başladı. Antalya merkezli ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen süreç, Alanya ve çevresindeki ticaret çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor.

ATSO’DA SEÇİM TAKVİMİ NETLEŞİYOR

ATSO’da seçimlerin Ekim sonu ya da Kasım başında yapılması bekleniyor. Süreç üç aşamada ilerliyor. Önce meslek komiteleri belirlenecek, ardından meclis üyeleri seçilecek ve son aşamada yönetim kurulu şekillenecek.

Bu yapı nedeniyle seçim sadece bir başkan yarışından ibaret değil. Oda içindeki güç dengeleri, gruplar ve listeler üzerinden belirleniyor. Yani yarış aslında sahada aylar öncesinden başlamış durumda.

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER NETLEŞİYOR

Başkanlık için adı geçen isimler arasında Davut Çetin ve Berkay Bahar öne çıkıyor. Her iki ismin de bayram öncesinde saha çalışmalarına hız verdiği konuşuluyor.

Mevcut başkan Yusuf Hacısüleyman’ın, merhum başkan Ali Bahar’ın kardeşi Berkay Bahar’a destek verebileceği kulislerde dile getiriliyor. Öte yandan Davut Çetin’in ise önceki seçimde birlikte hareket ettiği “kırmızı liste” ekibinin arkasında olduğu ifade ediliyor.

Bağımsız kanatta ise Hatice Öz’ün nabız yokladığı, Reşat Güney’in ise şu ana kadar adaylığını açıkça dile getiren tek isim olduğu belirtiliyor.

ÇETİN SAHADA, ADAYLIK SİNYALİ GÜÇLÜ

Davut Çetin’in yaklaşık bir yıldır ekibiyle birlikte sahada aktif olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileriyle sık sık görüşmeler yapan Çetin’in henüz resmi açıklama yapmasa da adaylık sinyalini net şekilde verdiği konuşuluyor.

Çetin’in özellikle ticaret odası içinde deneyimli kadrolarla ilerleme stratejisi izlediği ifade ediliyor.

BAHAR TEMKİNLİ İLERLİYOR

Berkay Bahar cephesinde ise daha kontrollü bir süreç dikkat çekiyor. Üye ziyaretleri sürerken, Bahar’ın “henüz erken” mesajı verdiği ve sürecin ilerleyen aşamalarında açıklama yapacağı belirtiliyor.

“Demokratik bir seçim olacak” vurgusu, sahadaki rekabetin sert ama kontrollü ilerleyeceğine işaret ediyor.

Biraz erken mi başladı bu hareketlilik… belki de değil.

2022 SEÇİMLERİ HÂLÂ HAFIZALARDA

Son ATSO seçimleri Antalya’da uzun süre konuşulmuştu. Ali Bahar ile Davut Çetin arasındaki yarışta sadece 1 oy fark oluşmuş, ardından yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla başkanlık Ali Bahar’a geçmişti.

Bu süreç, ATSO seçimlerinin ne kadar kritik ve dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermişti.

ALANYA VE İLÇELER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

ATSO sadece Antalya merkez için değil, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’daki işletmeler için de belirleyici bir kurum. Oda yönetiminde oluşacak yapı; ticaret politikaları, sektör destekleri ve yerel yatırımlar üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Özellikle turizm, inşaat ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu seçim, önümüzdeki yılların ekonomik yönünü belirleyebilir.

Esnafın söylediği şey çok basit aslında: “Kim gelirse gelsin iş dönsün.”

Çünkü mesele sadece koltuk değil…

KÖKLÜ KURUMDA YENİ DÖNEM ARAYIŞI

1886 yılında kurulan ATSO, 49 meslek grubunda faaliyet gösteren on binlerce üyeye sahip köklü bir yapı. 117 meclis üyesi üzerinden şekillenen yönetim, Antalya iş dünyasının en güçlü karar mekanizmalarından biri olmayı sürdürüyor.

Seçim sürecine aylar olsa da sahadaki hareketlilik, yarışın şimdiden kızıştığını gösteriyor.