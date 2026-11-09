Antalya'da sonbahar yağmurlarının ardından çam ormanlarında çıntar mantarı sezonu başladı. TRT Haber'in 9 Kasım 2026 tarihli haberine göre doğa yürüyüşü grupları, mantar toplamak için rotalarını ormanlık alanlara çevirdi. Yöre halkına ek gelir sağlayan çıntar, sonbahar gezilerinin de önemli bir parçası haline geldi.

ANTALYA'DA ÇINTAR MANTARI SEZONU BAŞLADI

Antalya'nın ormanlık bölgelerinde sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıkan çıntar mantarı, hem kırsal kesimde yaşayanların hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kanlıca mantarı olarak bilinen bu mantar, Antalya ve çevresinde çıntar adıyla tanınıyor.

TRT Haber'in aktardığına göre çıntar, özellikle çam ağaçlarının dökülen iğne yapraklarının oluşturduğu örtünün altında yetişiyor. Mantar arayan yürüyüş grupları, sonbahar döneminde uzun parkurlar yerine orman içindeki mantarlık alanlara yöneliyor.

ÇINTAR MANTARI NE ZAMAN TOPLANIR?

Antalya'da çıntar mantarı toplama etkinlikleri genellikle ekim ayının sonlarında başlıyor. TRT Haber'in bölgeden aktardığı bilgilere göre mantar arama gezileri, hava koşullarına bağlı olarak ocak ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Çıntarın ortaya çıkmasında sonbahar yağışları ve uygun sıcaklık koşulları belirleyici oluyor. Bu nedenle mantarın bulunabildiği alanlar ve miktarı, mevsimsel koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

FİNİKE, KUMLUCA VE KAŞ'TA DA TOPLANIYOR

Çıntar mantarı yalnızca Antalya'nın merkez çevresindeki ormanlarda değil, batı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de görülüyor. Antalya Hürses'in 3 Kasım 2026 tarihli haberinde, Kaş, Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinin ormanlık alanları çıntarın yetiştiği bölgeler arasında gösterildi.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlar açısından mevsimlik bir ürün olan çıntar, yerel pazarlarda da satışa sunuluyor. Doğal ortamda yetişmesi, toplama döneminin sınırlı olması ve mevsimsel talep, ürünün ekonomik değerini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

KÖYLÜLER İÇİN EK GELİR KAYNAĞI

TRT Haber'in fotoğraflarla aktardığı mantar sezonunda çıntar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için ek gelir imkânı oluşturuyor. Doğa yürüyüşü grupları ise mantar arama etkinliklerini sonbaharda açık havada zaman geçirmek için değerlendiriyor.

Antalya'daki yürüyüş gruplarının bilinen mantarlık alanlara düzenlediği gezilerde, yenilebilir mantarların belirlenmesi konusunda yöre halkından destek alındığı belirtiliyor. Ancak yerel bilgi ve deneyim, mantarın güvenle tüketilebileceğini tek başına garanti etmiyor.

MANTAR TOPLARKEN ORMAN DOKUSUNA DİKKAT

TRT Haber'in aktardığı uyarılarda, mantar toplama sırasında çevre temizliğine özen gösterilmesi, plastik poşet yerine sepet kullanılması ve mantarın bulunduğu doğal örtünün korunması gerektiği vurgulanıyor.

Haberde ayrıca mantarların topraktan sökülmesi yerine uygun şekilde kesilmesi ve toplama sonrasında çam iğnelerinden oluşan örtünün yeniden kapatılması öneriliyor. Bu uygulamalar, mantar toplama faaliyetleri sırasında orman tabanının gereksiz yere bozulmasını önlemeyi amaçlıyor.

BAKANLIKTAN ZEHİRLİ MANTAR UYARISI

Antalya'da çıntar sezonunun başlamasıyla birlikte doğadan toplanan mantarların tüketiminde dikkat edilmesi gereken sağlık riskleri de önem kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, zehirli mantarlarla yenilebilir türlerin birbirine benzeyebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bakanlığın Güvenilir Gıda platformunda 26 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan bilgilendirmeye göre zehirli mantarlardaki toksik bileşiklerin büyük bölümü ısıya dayanıklı. Bu nedenle mantarın pişirilmesi, kaynatılması veya kurutulması zehirlenme riskini ortadan kaldırmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yenilebilir olduğundan kesin olarak emin olunmayan yabani mantarların tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Mantarın rengi, kokusu veya tadı da zehirli olup olmadığını anlamak için güvenilir bir ölçüt oluşturmuyor.

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda güvenliği bilgilendirmelerine göre mantar zehirlenmelerinde bulantı, kusma, aşırı terleme, sersemlik, bulanık görme ve bilinç değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Şikâyetlerin başlama süresi tüketilen mantarın türüne göre farklılık gösterebiliyor.

Mantar tüketiminin ardından zehirlenme şüphesi oluşması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi, zehirlenmelerle ilgili danışmanlık için ise 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi aranabiliyor.

Antalya'da ocak ayı ortalarına kadar devam edebilen çıntar sezonu, doğa turizmi ve kırsal ekonomi açısından mevsimlik bir hareketlilik oluştururken uzmanların uyarıları, yabani mantar tüketiminde türün güvenilir biçimde belirlenmesinin önemini ortaya koyuyor.