Antalya, İstanbul ve Kayseri'de son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden ambalajlanarak satıldığı iddiasıyla 9 Kasım 2026'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç ilde toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla arama çalışmaları yürütülüyor.

ANTALYA DAHİL 3 İLDE 21 ADRESE OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 9 Kasım tarihli açıklamasına göre, operasyon kapsamında 18 ikamet ve 3 iş yeri hedef alındı. İstanbul, Antalya ve Kayseri'de yürütülen çalışmalarda 15 yeni şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Soruşturmanın Antalya ayağında kaç adrese operasyon düzenlendiği ve şüphelilerden kaçının kentte bulunduğu henüz açıklanmadı. Antalya'nın hangi ilçelerinde işlem yapıldığına ilişkin de doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

MASAK RAPORU SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Başsavcılığın açıklamasında, ikinci operasyonun 2 Kasım'da gerçekleştirilen ilk baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun incelenmesi sonucunda başlatıldığı belirtildi.

İncelemelerde, soruşturulan suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 yeni şüpheli ile 3 iş yeri daha tespit edildi. Böylece ilk operasyonun ardından elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi.

650 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ İNCELENİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, soruşturmanın ilk aşamasında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi.

Mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Bakan Gürlek, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğunu bildirdi.

650 milyon liralık tutar, incelemeye konu mali işlemlerin toplamını ifade ediyor. Bu tutarın tamamının suç geliri olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

İLK OPERASYONDA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk operasyonu 2 Kasım 2026'da İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirildi. Başlangıçta 22 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Anadolu Ajansının 6 Kasım tarihli haberine göre, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İlk operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına da el konuldu. Yeni operasyonla birlikte soruşturmada haklarında işlem yapılan şüpheli sayısı arttı.

KANSER İLAÇLARININ AMBALAJLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlanarak kullanım süresi dolmamış gibi gösterilmesi iddiasına dayanıyor.

İlaçların bu yöntemle hem Türkiye'de hem de yurt dışında satışa sunulmasına ilişkin faaliyetler araştırılıyor. Soruşturma, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçların güvenilirliği açısından önem taşıyor.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların yeniden ambalajlanması, ürünün gerçek kullanım süresinin gizlenmesi nedeniyle hasta güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların uygun saklama koşulları ve izlenebilirliği de tedavi güvenliğinin temel unsurları arasında bulunuyor.

ALANYA'DAKİ HASTALARI İLGİLENDİREN AYRINTI

Antalya'nın operasyon kapsamındaki iller arasında bulunması, Alanya ve çevresinde kanser tedavisi gören hastalar açısından da ilaç güvenliği konusunu gündeme getiriyor. Ancak soruşturma kapsamında Alanya'daki herhangi bir hastane, eczane veya ilaç tedarikçisi hakkında işlem yapıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Türkiye'de ilaçların üretimden hastaya ulaşmasına kadar izlenmesini sağlayan İlaç Takip Sistemi (İTS), ürünlerin karekod üzerinden kontrol edilmesine imkân tanıyor. Hastaların ilaçlarını yetkili eczanelerden temin etmesi ve ambalajından şüphelendikleri ürünleri kullanmadan önce eczacılarına danışması önem taşıyor.

Kanser tedavisi gören hastaların ise kullandıkları ilaçlarla ilgili şüphe oluşması durumunda tedavilerini kendi kararlarıyla kesmeden hekimlerine başvurması gerekiyor.

GÖZALTI İŞLEMLERİNİN SONUCU BEKLENİYOR

9 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak bu kişilerin tamamının yakalandığına veya tutuklandığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemeler doğrultusunda adli sürecin devam etmesi bekleniyor.