Antalya, uluslararası diplomasinin ve iklim mücadelesinin merkezine dönüştü. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Aksu ilçesindeki EXPO yerleşkesinde başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Avustralya ile kurulan ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyon, 20 Kasım'a kadar devam edecek. Zirvede küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, karbon salımının azaltılması, temiz enerjiye geçiş ve iklim finansmanı gibi dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren konular görüşülecek.

COP31'DE İKLİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILIYOR

Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, bilim insanları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeni adımlar değerlendirilecek.

Konferansın başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üstlenirken, müzakereler başkanlığı görevini Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yürütüyor.

Zirvede ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhütleri, iklim krizine uyum politikaları ve gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçları öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

RESMİ AÇILIŞ ANADOLU SALONU'NDA

COP31'in resmi açılış töreninin saat 11.00'de EXPO yerleşkesindeki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açılış programında COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın konuşma yapması bekleniyor.

Konuşmaların ardından konferansın müzakere toplantıları ve çeşitli tematik etkinlikleri devam edecek.

İLK GÜNÜN GÜNDEMİ TARIM, GIDA VE SAĞLIK

COP31'in açılış gününde iklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanılıyor.

'Gıda, Tarım ve Sağlık' teması kapsamında düzenlenecek oturumlarda su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimin değişen iklim koşullarına uyarlanması, gıda kayıplarının azaltılması ve sağlık sistemlerinin iklim krizine karşı güçlendirilmesi ele alınacak.

Tarımda yapay zekâ uygulamaları, temiz enerji teknolojileri, metan emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri de ilk günün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ANTALYA'NIN BÖCEKLERİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Konferansın ilk gününde Antalya'nın tarımsal üretimini yakından ilgilendiren özel bir etkinlik de gerçekleştirilecek.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yeşil Bölge'de saat 12.30'da düzenlenmesi planlanan oturumda, iklim değişikliğinin böcek türleri ve tarımsal zararlılar üzerindeki etkileri incelenecek.

'Değişen İklimde Böcekler: Tarımsal Zararlılardan Doğa Temelli Çözümlere Antalya Deneyimi' başlıklı programda, zararlılarla mücadelede doğa temelli yöntemler ve bölgesel deneyimler değerlendirilecek.

DÜNYA LİDERLERİ 11 KASIM'DA ANTALYA'DA BULUŞACAK

COP31 kapsamında gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile uluslararası kuruluş temsilcisinin katılması bekleniyor.

'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' temasıyla gerçekleştirilecek programın 11 Kasım'daki açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları planlanıyor.

Liderlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin ulusal hedeflerini paylaşması, uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

6 KITADAN 102 LİDER DÜZEYİNDE KATILIM BİLDİRİLDİ

COP31 için altı kıtadan geniş katılım bekleniyor. Organizasyona 95 ülkeden ve 7 uluslararası kuruluştan lider düzeyinde katılım bildirildi.

Katılım bildirimlerinde 37 devlet başkanı, 35 hükümet başkanı, 8 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı, 2 veliaht prens, 1 prens, 1 meclis başkanı ve 4 özel temsilci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da üst düzey katılım bildiren kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bu katılımın, Antalya'yı konferans süresince uluslararası diplomasinin en önemli buluşma noktalarından biri haline getirmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA TRAFİK DÜZENİ DEĞİŞİYOR

COP31 nedeniyle Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu, Belek ve EXPO yerleşkesi arasında özel ulaşım planlaması yapıldı.

Resmi heyetlerin güvenli şekilde zirve alanına ulaşabilmesi için bazı güzergâhlarda trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Antalya Valiliğinin açıkladığı plana göre özellikle 10-12 Kasım tarihlerinde liderlerin gelişleri nedeniyle güvenlik ve trafik tedbirleri artırılacak.

Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 güzergâhında kontrollü ulaşım uygulamaları gerçekleştirilecek.

11 KASIM'DA LİDERLER YOLU TRAFİĞE KAPATILACAK

Zirve kapsamında en dikkat çekici trafik düzenlemelerinden biri 11 Kasım Çarşamba günü uygulanacak.

Açıklanan plana göre Liderler Yolu, saat 07.30 ile 12.00 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Konuk liderlerin zirve alanına ulaşmasının ardından güzergâhın kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Ayrıca 10-12 Kasım tarihlerinde il genelinden hareket eden servis araçlarının D-400 kara yolunu kullanmasına izin verilmeyecek.

Vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmeleri istenirken, Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlara yönelik genel bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi.

ANTALYA'DA 27 BİN 957 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Uluslararası organizasyonun güvenliği için Antalya genelinde kapsamlı önlemler alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan planlamaya göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel zirve süresince görev yapacak.

Güvenlik tedbirleri yalnızca EXPO yerleşkesiyle sınırlı kalmayacak. Havalimanı, konaklama tesisleri, resmi heyetlerin kullanacağı yollar ve kritik noktalarda da denetimler gerçekleştirilecek.

Olası afet ve acil durumlara müdahale edilebilmesi amacıyla AFAD ekipleri, sağlık personeli ve ambulanslar da hazır bulundurulacak.

Zirve alanında ise akreditasyon, giriş kontrolleri ve alan içi güvenlik uygulamaları konferans boyunca devam edecek.

DEV ORGANİZASYON ANTALYA EKONOMİSİNE DE YANSIYACAK

COP31, uluslararası iklim diplomasisinin yanı sıra Antalya'nın tanıtımı ve kent ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor.

Organizasyon hazırlıkları kapsamında 80 bin katılımcı, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ve yaklaşık 4 bin medya mensubuna yönelik kapasite ve katılım öngörüleri gündeme geldi.

Zirvenin otellerden ulaşıma, hizmet sektöründen uluslararası tanıtıma kadar birçok alanda hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek temsilciler ve medya kuruluşları sayesinde Antalya'nın küresel görünürlüğünün artacağı değerlendiriliyor.

ANTALYA 20 KASIM'A KADAR İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAK

İki hafta sürecek COP31 boyunca iklim krizinin ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileri çok yönlü şekilde ele alınacak.

Enerji dönüşümü, sürdürülebilir tarım, iklim finansmanı, sıfır atık politikaları ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi başlıklarda ülkeler arasında müzakereler yürütülecek.

20 Kasım'da sona ermesi planlanan konferansın, küresel iklim mücadelesinde yeni iş birliklerine ve uluslararası karar süreçlerine zemin hazırlaması hedefleniyor.