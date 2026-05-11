Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, savcılığa ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla başvuran şüpheli Zuhal Böcek'in ifadesinde, eşi Mustafa Gökhan Böcek'in adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi'ne yüklü miktarda para götürdüğü iddiaları yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre Zuhal Böcek, eşinin Ankara seyahatlerinden birinde genel merkeze para teslim edeceğini kendisine aktardığını bildirdi. Eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirten Zuhal Böcek, Mustafa Gökhan Böcek'in binaya sürekli yanında taşıdığı bir sırt çantasıyla girdiğini ifade etti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE 1 MİLYON EURO İDDİASI

İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, genel merkeze gidiş yolunda Mustafa Gökhan Böcek'in Veli Ağbaba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Zuhal Böcek ifadesinde, eşinin kendisine Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylediğini aktardı. Evde yapılan konuşmalarda belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğinin konuşulduğunu ve "O kadar para verdik, hala açıklanmadı" şeklinde sitemlerde bulunulduğunu belirten şüpheli, süreç içerisinde kaynağı bilinmeyen 1 milyon Euro tutarından bahsedildiğini iddia etti.

KAPALIÇARŞI'DA ŞİFRELİ İŞLEM

İfadede İstanbul Kapalıçarşı'da gerçekleşen bir başka olaya da değinildi. Zuhal Böcek, eşinin medya işleriyle ilgilenen E.B. isimli kişiyle bir döviz bürosuna girdiğini, kendisinin ise kapıda beklediğini belirtti. İçerideki işleme doğrudan tanık olmadığını söyleyen şüpheli, eşinin çıkışta kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini anlattığını ifade etti. İfadesinde paranın kim tarafından sağlandığına dair net bilgisinin olmadığını belirten Zuhal Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek'in konumu gereği iş insanlarından maddi destek bulabildiğini duyduğunu dile getirdi.

ALANYA KAMUOYU SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük ilçelerinden olan Alanya'da, büyükşehir hizmetlerini ve yerel siyasi dengeleri muhtemel etkileri nedeniyle bu soruşturma süreci yakından takip ediliyor. Şüpheli avukatı ise savcılığa yaptığı savunmada müvekkilinin suç kastı taşımadığını, paranın toplanması veya tesliminde rolü olmadığını açıkladı. Avukat, Zuhal Böcek'in yalnızca eşine eşlik ettiğini ve bu tür ödemelerin yasa dışı olduğunu bilmediğini savundu.