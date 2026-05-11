Kayacık Mahallesi'nde 3 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen çifte cinayet davasında hukuki bir gelişme yaşandı. Kendisinden satın aldıkları 1 milyon 600 bin lira değerindeki otomobilin parasını ödemedikleri gerekçesiyle 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ile 30 yaşındaki oğlu Aykut Canımoğlu'nu tabancayla vurarak öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon, cezaevinden tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve sanığın kanser hastası olduğunu belgeleyen rapor doğrultusunda bu kararı verdi.

SAHTE DEKONT VE 10 AYLIK SÜREÇ

Hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası talep edilen şüpheli Kalyon, cinayete giden sürecin bir dolandırıcılık vakasıyla başladığını öne sürdü. Sanığın mahkemedeki ifadelerine göre, geçmişte bir akaryakıt istasyonunda dört yıl boyunca birlikte çalıştığı Aykut Canımoğlu'na güvenerek aracının devrini gerçekleştirdi. Noter işlemi sırasında kendisine gösterilen ve üzerinde oğlunun adının bulunduğu 1 milyon 600 bin liralık dekontun gerçeği yansıtmadığı saatler sonra ortaya çıktı.

Şüpheli, baba ve oğul tarafından "hafta sonu yoğunluğu" ve "para havuzda kaldı" gibi gerekçelerle tam 10 ay boyunca oyalandığını iddia etti. Karamürsel bölgesinde yaptığı araştırmalar sonucunda şahısların başka esnafları da mağdur ettiğini öğrendiğini aktardı. Olay günü tesadüfen karşılaştıklarını öne süren Kalyon, tartışma esnasında hakarete uğradığını ve öldürülme korkusuyla silahını ateşlediğini savundu.

ALANYA İKİNCİ EL PİYASASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Farklı bir şehirde yaşansa da bu olay, ikinci el araç ticaretinin oldukça hareketli olduğu Alanya ekonomisi için de muhtemel riskleri ve alınması gereken önlemleri yakından ilgilendiriyor. Emniyet yetkilileri ve uzmanlar, araç satışlarında alıcının cep telefonundan gösterdiği dekontlara kesinlikle güvenilmemesi gerektiğini bildiriyor. Alanya'daki noter işlemlerinde, satıcının kendi mobil bankacılık uygulamasına girerek paranın hesaba geçtiğini bizzat teyit etmesi, bu tür organize dolandırıcılıkların ve olası şiddet olaylarının önüne geçilmesinde temel kural olarak öne çıkıyor.

ADLİ TIP RAPORUYLA GELEN KARAR

Yargı sürecinin ilk duruşmasında mahkeme, sanığın iddia ettiği sağlık sorunlarının ve maktullere ait olduğu öne sürülen silahların varlığının araştırılmasına hükmetmişti. Geçtiğimiz günlerde dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu, 76 yaşındaki sanığın kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığını netleştirdi. Raporu değerlendiren mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Olayın ardından yaptığı açıklamalarda dolandırılmanın getirdiği çaresizliğe vurgu yapan Kalyon, para sebebiyle insan vurulmayacağını belirterek eylemini anlık bir korkuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.