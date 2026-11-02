Türk arabesk müziğinin yıllara meydan okuyan sanatçılarından Hakkı Bulut, bir süredir yaşadığı sağlık sorununun ardından sahnelere geri döndü. Usta sanatçının yeniden dinleyicileriyle buluştuğu ilk adres Antalya'nın Alanya ilçesi oldu.

Alanya'nın eğlence mekanlarından Sahne Diva'da konser veren Bulut, kendine özgü sesi ve yorumuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun yıllardır arabesk müziğin önemli temsilcileri arasında yer alan sanatçının sağlık sorunu sonrasında ilk konserini Alanya'da gerçekleştirmesi, geceyi daha da anlamlı hale getirdi.

HAKKI BULUT SAHNELERE ALANYA'DA GERİ DÖNDÜ

Türk müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hakkı Bulut, yaşadığı rahatsızlığın ardından müzikseverlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadı.

Sahne Diva'da gerçekleştirilen konserde sevilen eserlerini seslendiren usta sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerine arabesk müzik ziyafeti sundu.

Sanatçının yeniden sahneye çıkması, hem müzik kariyerindeki önemli anlardan biri hem de Alanya'daki sevenleri için özel bir buluşma oldu.

SAHNE DİVA'DA ARABESK RÜZGARI ESTİ

Arabesk müziğin hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Hakkı Bulut, Alanya konserinde kendine has yorumunu bir kez daha dinleyicileriyle buluşturdu.

Yıllardır müzik dünyasında varlığını sürdüren ve eserleriyle farklı kuşaklara ulaşan sanatçı, sahne performansıyla müzikseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.

Sağlık sorununun ardından yeniden konser vermeye başlayan Bulut'un Alanya'yı tercih etmesi, etkinliğin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

KONSER SONRASI SEVENLERİNE SESLENDİ

Hakkı Bulut, konserin ardından kısa bir röportaj vererek sevenlerine seslendi. Alanya'da yeniden sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren usta sanatçı, hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

Uzun yıllardır arabesk müziğe kazandırdığı eserlerle tanınan Bulut'un sahnelere dönüşü, sanatçının müzik yolculuğunda yeni bir buluşma olarak dikkat çekti.

SAĞLIK SORUNU SONRASI İLK KONSER ALANYA'DA

Hakkı Bulut'un yaşadığı rahatsızlığın ardından ilk sahnesini Alanya'da gerçekleştirmesi, konseri sıradan bir müzik etkinliğinin ötesine taşıdı.

Türk arabesk müziğinin köklü isimlerinden olan sanatçı, Sahne Diva'daki performansıyla sevenleriyle yeniden bir araya gelirken, Alanyalı müzikseverler de usta sanatçıyı canlı dinleme fırsatı buldu.

Konserin ardından yaptığı açıklamayla hayranlarına seslenen Hakkı Bulut, Alanya'daki sahne buluşmasını tamamladı. (Mehmet TUNÇ)