Alanya'nın en önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Kızılkule'nin 800. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri devam ediyor. İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi kulenin sekiz asırlık geçmişi, özel olarak hazırlanan etkinlik programıyla kutlanacak.

3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek etkinlikler öncesinde program saatlerinde değişikliğe gidildi. Güncellenen takvime göre vatandaşlar, Mehteran Birliği'nin yürüyüşünü ve gösterisini izleme fırsatı bulacak. Kutlamalar, akşam saatlerinde sahnelenecek özel dans gösterisiyle sürecek.

KIZILKULE'NİN 800. YILI İÇİN KURUMLAR BİR ARAYA GELDİ

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kutlamaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının katkıları, Antalya Valiliğinin himayeleri, Alanya Kaymakamlığının öncülüğü ve Alanya Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Alanya'nın tarihî mirasını ön plana çıkaran organizasyon kapsamında hem geleneksel askerî müzik hem de sahne sanatları vatandaşlarla buluşturulacak.

Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve Alanya'nın sembollerinden biri haline gelen Kızılkule, 800. yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerle bir kez daha kentin kültürel yaşamının merkezinde yer alacak.

MEHTERAN BİRLİĞİ KUYULARÖNÜ'NDEN YÜRÜYECEK

Kutlamaların ilk etkinliği, Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gerçekleştireceği yürüyüş olacak.

Güncellenen programa göre Mehteran Birliği, saat 18.30'da Kuyularönü'nden hareket ederek Kızılkule'ye yürüyecek.

Alanya'nın tarihî atmosferinde gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından Mehteran Birliği, saat 19.00'da Kızılkule'de gösteri sunacak.

Geleneksel mehter müziğinin tarihî yapının önünde seslendirilmesiyle kutlamalara katılan vatandaşlara özel bir atmosfer yaşatılması hedefleniyor.

“BİR ANADOLU MASALI: KAHRAMANLIK DESTANI” SAHNELENECEK

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kutlamaları, mehteran gösterisinin ardından sanat etkinliğiyle devam edecek.

Saat 20.00'de Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından “Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı” adlı dans gösterisi sahnelenecek.

Anadolu'nun kültürel birikimini ve kahramanlık temasını sahne sanatları aracılığıyla izleyicilerle buluşturacak gösteri, kutlama programının dikkat çeken bölümlerinden biri olacak.

GÜNCELLENEN ETKİNLİK PROGRAMI AÇIKLANDI

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kapsamında 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek etkinliklerin yeni saatleri şöyle:

18.30: Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği yürüyüşü – Kuyularönü'nden Kızılkule'ye Alanya’da dünya şampiyonları belli oldu! 31 ülkeden 48 takım kupa için yarıştı İçeriği Görüntüle

19.00: Mehteran Birliği gösterisi – Kızılkule

20.00: “Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı” dans gösterisi – Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu

ALANYA'NIN 800 YILLIK TARİHÎ MİRASI KUTLANACAK

Alanya Limanı'nın en dikkat çekici yapılarından biri olan Kızılkule, Anadolu Selçuklu döneminin önemli mimari eserleri arasında bulunuyor.

yüzyılda inşa edilen yapı, tarih boyunca Alanya Limanı'nın savunulmasında önemli bir rol üstlendi. Günümüzde ise ilçenin tarihî kimliğini yansıtan en tanınmış simgelerden biri olmayı sürdürüyor.

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, bu tarihî mirasın önemini yeniden gündeme taşırken, Alanya'nın kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mehteran yürüyüşü ve dans gösterisiyle renklenecek kutlama programına Alanyalıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. (Mine UZUN)