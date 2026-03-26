Altında sert hareketler sürerken yatırımcı “Bu seviyeden altın alınır mı?” sorusuna yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, 2026 için dikkat çeken bir uyarı yaptı; özellikle fiziki altında maliyet ve işçilik farkına işaret etti.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, piyasayı izleyen küçük yatırımcılar yine aynı sorunun peşinde: Bu fiyatlardan altın alınır mı, beklemek mi gerekir? Finans analisti İslam Memiş’in son değerlendirmeleri, özellikle panikle alım-satım yapan yatırımcılar açısından dikkat çekici başlıklar içeriyor.

Memiş, 2026’yı “kazanç yılı”ndan çok parayı koruma yılı olarak tanımlıyor. Ona göre piyasadaki ana risk sadece savaş, jeopolitik gerilim ya da kur hareketi değil; bunlarla birlikte büyüyen manipülasyon ve sert fiyat salınımları. Yani mesele yalnızca altının yönü değil, yatırımcının o oynaklığa nasıl tepki verdiği.

2026 MANİPÜLASYON YILI VURGUSU

İslam Memiş’in değerlendirmesinde en dikkat çekici bölüm, 2026 yılına ilişkin “manipülasyon yılı” ifadesi oldu. Ocak ayında değerli metallerde görülen hızlı yükselişin ardından sert bir düzeltme yaşandığını hatırlatan Memiş, yıl boyunca farklı yatırım araçlarında her ay yeni bir sert dalgalanma görülebileceğini savundu.

Bu tür dönemlerde yatırımcının en sık yaptığı hata, ani düşüşte paniğe kapılmak oluyor. Bir bakıyorsunuz yükselirken kaçırma korkusu, bir bakıyorsunuz düşünce “daha da gider mi” tedirginliği. Tam o aralık.

Memiş’in ana mesajı şu noktada toplanıyor: Elinde varlık bulunan yatırımcı panikle pozisyon bozarsa zarar derinleşebilir; buna karşılık düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak görenler daha avantajlı hareket edebilir. Bu yaklaşım, özellikle “2026’da altın düşer mi, yükselir mi” sorusuna yanıt arayan yatırımcıların yakından takip ettiği bir başlık haline geldi.

ONS ALTIN İÇİN HANGİ ARALIK İZLENİYOR?

Memiş, kısa vadede ons altın tarafında 4.100-4.650 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ona göre olumsuz haber akışında alt bant, olumlu hava oluştuğunda ise üst bant test edilebilir. Asıl dikkat çeken taraf ise bu hareketlerin kalıcı bir yön vermekten çok, yatırımcı psikolojisini zorlayan bir süreç oluşturması.

Burada yatırımcı için kritik başlık, fiyatın sadece nereye gittiği değil, o seviyeye hangi haber akışıyla geldiği. Çünkü jeopolitik gelişmeler, enerji hattındaki riskler ve güvenli liman algısı altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

FİZİKİ ALTINDA GİZLİ MALİYET UYARISI

İslam Memiş’in en net uyarılarından biri de fiziki altın alımı konusunda oldu. Memiş, özellikle son dönemde kuyumcu tarafında işçilik farklarının ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, gram altın ile sarrafiye ürünleri arasında yatırımcı aleyhine büyüyen bir maliyet oluştuğunu söyledi.

1 gram altındaki işçilik farkının, sarrafiye grubunda ve Cumhuriyet altınında çok daha yüksek seviyelere çıkabildiğini vurgulayan Memiş, bu nedenle fiziki tarafta alınan ürünün yalnızca altın fiyatına göre değil, ek maliyetlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü vatandaş çoğu zaman vitrindeki fiyatı görüyor, ama asıl farkı kasada anlıyor.

ALTIN NEREDEN ALINMALI?

Memiş, mevcut şartlarda fiziki altın yerine Darphane sertifikası ya da banka üzerinden altın alımı seçeneğinin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle, kısa vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcı açısından fiziki alımın dezavantaj yaratabileceğini dile getirdi.

26 Mart 2026 altın alınır mı sorusunun yanıtı da aslında burada düğümleniyor: Altın alınacaksa ürün tipi, alım kanalı ve maliyet hesabı birlikte düşünülmeli. Sadece “altın düşmüş, fırsat” yaklaşımıyla hareket etmek, özellikle fiziki piyasada yatırımcının beklediğinden daha pahalı bir giriş yapmasına neden olabilir.

YATIRIMCI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Uzman yorumlarının ortaklaştığı nokta, 2026’da altın piyasasında yüksek oynaklığın sürebileceği yönünde. Bu nedenle yatırımcıların tek seferde büyük pozisyon almak yerine kademeli hareket etmesi, alış-satış makasını ve işçilik farkını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

Alanya’da ya da Antalya’da düğün için, birikim için, “kenarda dursun” diye altın alan çok sayıda kişi var. Bu yüzden haberin pratik tarafı şu: Altının yönü kadar, hangi ürünü nereden aldığınız da cebinizden çıkacak parayı belirliyor.

Haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor; piyasadaki riskleri ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri özetliyor.