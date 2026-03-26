​BEKLENEN BAHAR HAREKETLİLİĞİ HAYAL OLDU

​Turizm sezonunun eşiğinde olunmasına rağmen çarşıda hâkim olan sessizliğin esnafı ciddi şekilde endişelendirdiğini kaydeden Ahmet Demir, geçmiş yıllarda bahar aylarıyla birlikte başlayan ticari ivmenin bu yıl yerini derin bir durağanlığa bıraktığını söyledi. Sadece kısa süreli turistlerin değil, Alanya ekonomisinin temel taşlarından olan yerleşik yabancıların da tüketim alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Demir hem yerli hem de yabancı müşteri profilinde gözle görülür bir talep daralması yaşandığını vurguladı.

​VERGİ YÜKÜ VE OPERASYONEL MALİYETLER BEL BÜKÜYOR

​Sektörün yalnızca satış kaybıyla değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen maliyet artışlarıyla da mücadele ettiğini belirten Demir, ithalata dayalı teknolojik ürünlerdeki yüksek vergi oranlarının küçük esnafın rekabet gücünü tamamen kırdığını ifade etti. Enflasyonist baskı altındaki kira ve enerji giderlerinin, satış hacmi düşen esnaf için taşınamaz bir yük haline geldiğini söyleyen Demir, vatandaşın alım gücündeki sert düşüş nedeniyle teknik servis ve aksesuar yenileme gibi temel ihtiyaçların bile artık "lüks" kategorisine girdiğini aktardı.

​SEKTÖR DARBOĞAZDA YERLEŞİK NÜFUS HARCAMAYI KESTİ

​Alanya’daki yerleşik yabancı nüfusun mülk satışları ve oturum izinlerindeki yeni düzenlemeler sonrası şehirden ayrılmaya başlamasının sektöre büyük bir darbe vurduğunu dile getiren Ahmet Demir, bu durumun özellikle aksesuar ve sim kart satışlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Fiyat artışlarının agresif bir boyuta ulaştığını, en basit ekran koruyucunun bile ciddi bir maliyet kalemi haline geldiğini söyleyen Demir, esnafın günü kurtarma çabasının sürdürülebilir olmadığını savundu.

​ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

​Yerel ekonominin yeniden canlanması için somut adımlar atılması gerektiğini savunan Ahmet Demir, vergi düzenlemelerinde küçük esnafın korunmasının ve yerleşik nüfusun ekonomiye katılımını teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladı. Alanya esnafının bu darboğazdan çıkabilmesi için yapısal desteklerin şart olduğunu belirten Demir, çözüm odaklı politikalar geliştirilmediği takdirde birçok işletmenin kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.