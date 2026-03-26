MURATPAŞA'YA bağlı Fener Mahallesi'nde 1952, 1953 ve 1956 sokakların çevrelediği, eski adı 'Huzur Parkı' olan Litvanya Kültür Parkı'nda yaklaşık 1 yıldır özellikle akşamları yolları kapatan, alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren gruplara yönelik şikayetler sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Birçok ailenin rahatsızlık yaşadığı, gece saatlerinden itibaren toplananların hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin yanı sıra, kendilerini uyaranları da tehdit ettikleri park etrafında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 ayı aşkın süredir denetim uyguluyor. 'Litvanya Parkı Huzur Uygulaması' kapsamında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip ve yaya bekçi devriyeleri ile 25 Şubat'tan bu yana yapılan denetimlerde, yüksek sesli müzik yayını yapan ve insanların huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunanlar ve araçlarına yönelik, her gün 21.00-24.00 saatleri arasında denetim yapıldığı kaydedildi. Bu denetimlerde 1205 şahıs sorgusu, 417 araç ve 105 motosiklet sorgusu yapılırken, 54 araca yönelik de 105 bin TL'yi aşan idari para cezası uygulandı. Bölgedeki bir sitenin yöneticisi Caner Turgut, “Mahalle sakinleri olarak huzurumuz kaçmış durumdaydı. Son zamanlarda Emniyet Müdürlüğü'nün veya Antalya Valiliği'nin yaptığı müdahaleler, gönderdiği ekipler sayesinde biraz toparlanmaya başladı. Ekipler burada olduğu süre boyunca sıkıntı yok. Ekipler gittiği an, bilmiyorum takip mi ediyorlar, gözetliyorlar, birbirlerine haber mi veriyorlar, gençler hemen buraya toparlanmaya başlıyor. Ekip gelince dağılıyor, ekip gidince tekrar toparlanıyorlar. Tam bitmiş değil sıkıntımız. Burada araçların bagajlarında oturup içki içip, yüksek sesle müzik dinliyorlar, kız arkadaşlarıyla takılıyorlar. Hepsini anlıyorum, gençler, tamam ama mahallenin huzurunu kaçırmaya başladılar. Birçok mahalle sakinimiz uyarı yaptığı halde onlarla kavga edip, tehdit ediyorlar. Burada döner bıçaklı saldırı oldu geçmiş dönemde. Emniyet birimlerine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

